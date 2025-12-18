Zlatko Zahović o reprezentanci: To ni vprašanje zame

Potem ko so nogometaši lani uspešno nastopali na evropskem prvenstvu, so letos pustili nekaj grenkega priokusa, ko so ostali brez uvrstitve na želeno SP prihodnje leto. Ob tem so se na sprejemu uvodoma zahvalili zdaj že bivšemu selektorju Matjažu Keku, ki po končanih kvalifikacijah ni več selektor slovenske izbrane vrste.

Uspešneje je nastopila ženska reprezentanca, ki si je letos priborila napredovanje v najmočnejšo ligo A lige narodov, medtem ko Celjani uspešno nastopajo na domači sceni, še posebej pa navdušujejo v konferenčni ligi. V lanski sezoni so prišli do zgodovinskega četrtfinala, tudi v letošnji so na poti v izločilne boje.

Reprezentanca do 21 let drugič v zgodovini nastopila na EP in obstala v skupini z dvema končnima finalistoma, dobro sta se odrezali tudi mlajši moški reprezentanci do 17 in 19 let. Slovenski nogomet so letos zaznamovali tudi odmevni prestopi med poletjem, kot sta na primer Benjamin Šeško in Jaka Bijol, ki sta se preselila na Otok.

"Lani sem s ponosom izpostavil odlične dosežke moške in ženske reprezentance, elitne klubske uspehe v konferenčni ligi ter odgovorno in uspešno poslovanje zveze. V tekočem letu smo imeli manj sreče z rezultati v članski reprezentanci in reprezentanci do 21 let. S tem ne moremo biti zadovoljni, pričakovali smo vsaj uvrstitev v dodatne kvalifikacije. Nogomet je takšen, enkrat ti da, drugič vzame. Je nepredvidljiv ter zato vznemirljiv in strasten," je v uvodnem nagovoru dejal predsednik NZS Radenko Mijatović.