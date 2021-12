Žlogar in Brečko nova selektorja, VAR na vseh prvoligaških tekmah

Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS) so se sestali na zadnji seji v letu 2021, na kateri so med drugim potrdili razdelitev UEFA solidarnostnih sredstev za delo z mladimi v sezoni 2021/22, uvedbo VAR tehnologije na vseh petih tekmah kroga Prve lige Telemach, po potrditvi izvršnega odbora bo NZS pričela tudi s črpanjem sredstev iz FIFA Forward programa 2.0 za leto 2021 in 2022.

Z začetkom leta 2022 se bo uporaba VAR tehnologije razširila z dveh na pet tekem Prve lige Telemach, kakor tudi na tekmah polfinala in finala pokala Pivovarna Union ter v kvalifikacijah za uvrstitev v Prvo ligo Telemach (v kolikor to dopušča infrastruktura stadiona), so zapisali v sporočilu za javnost.

Člani izvršnega odbora so potrdili tudi piramido selektorjev mladih reprezentanc. Boštjan Cesar se ob pričetku dela s člansko reprezentanco poslavlja od reprezentance do 19 let, krmilo slednje pa prevzema Anton Žlogar. Nekdanji slovenski reprezentant bo vodil tudi izbrano vrsto do 18 let. Reprezentanco do 17 let bo še naprej vodil Aleksander Radosavljević. Ta se je s svojo reprezentanco uvrstil v elitni del kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu do 17 let. Reprezentanco do 16 let v novem letu prevzema Mišo Brečko. Nekdanji reprezentant je nazadnje deloval kot trener v reprezentanci do 21 pod vodstvom Milenka Ačimovića.