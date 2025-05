Žlogar na klopi Domžal po obstanek

"Domžale so klub z bogato tradicijo in veliko obetavnih mladih igralcev. Poznam številne fante v ekipi iz časa z reprezentanco do 18 let, tako da se veselim izziva," je za STA dejal Tonči Žloga, ki bo na klopi Domžal zamenjal Dejana Dončića. Slednji je vodenje moštva prevzel septembra lani.