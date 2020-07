Žlogar v 13. Fuzbalu: Pred 'korono' je bil Iličić najbolj vroč igralec v Evropi

Anton 'Tonči' Žlogarje v članski konkurenci debitiral že pri rosnih 16 letih, in to v majici svojega matičnega kluba Izole. Nogometna pot ga je nato preko Primorja, Gorice in Olimpije vodila na Ciper, kjer je v sedmih letih branil barve štirih različnih klubov. Za slovensko izbrano vrsto je zbral 37 nastopov. Bil je član reprezentance, ki je leta 2000 prva nastopila na velikem tekmovanju, evropskem prvenstvu, ki sta ga gostili Belgija in Nizozemska. Nastopil je tudi na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2010 in s svojimi izkušnjami pripomogel, da se je reprezentanca drugič v zgodovini prebila na 'mundial'.

Žlogar zdaj svoje bogato nogometno znanje deli v mlajših selekcijah slovenske reprezentance in je prepričan, da ima nogomet pri nas zelo svetlo prihodnost. V novem delu oddaje Fuzbal! je beseda tekla tudi o nadaljevanju nogometne Lige prvakov, ki se nezadržno bliža, in tudi o zaključku slovenskega državnega prvenstva. Vabljeni k ogledu.