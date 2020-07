Zloglasni trener Bennell priznal še devet primerov zlorab

66-letni Barry Bennellje prek videopovezave iz zapora HMP Littlehey v Cambridgeshireju priznal krivdo za tri primere sodomije in šest primerov neprimernega otipavanja med letoma 1979 in 1988. Primer Bennella je v Veliki Britaniji med najodmevnejšimi, saj je Bennell prvi, ki so ga pravnomočno obsodili zaradi zlorab iz prejšnjega stoletja, o katerih so na Otoku začeli govoriti in jih razkrivati šele pred leti.

Bennel, ki je nekoč treniral klub Crewe Alexandra in bil oglednik pri Manchester Cityju, od leta 2018 že služi 30-letno zaporno kazen zaradi kar 50 primerov zlorab otrok, sledi pa vsaj še obravnava enega primera, ki so jo prestavili na oktober.