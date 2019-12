Zmaga Atletov proti Betisu, Oblakovo mrežo zatresel Bartra

Nogometaši madridskega Atletica, ki se bodo v osmini finala Lige prvakov pomerili z aktualnimi prvaki iz Liverpoola, so gostovali na jugu Španije, pri seviljskem Betisu. Domači so bili ves čas tekme podjetnejši in so žogo držali v svoji posesti, nekajkrat pa se nevarno približali vratom Jana Oblaka .

Colchonerosi so se kljub podrejenemu položaju na zelenici veselili pomembne zmage s katero so ohranili stik z vodilnimi na prvenstveni lestvici. Prvi zadetek so dosegli v 58. minuti po hudi napaki domače obrambe, žogo si je priboril Angel Correa in hitro krenil proti vratom ter premagal domačega čuvaja mreže.

Prednost gostov je v nadaljevanju še povišal Alvaro Morata, ki je, potem ko so Atleti prestregli podajo domačih in krenili proti golu, sprejel lepo podajo pred vrata in jo zaključil z zadetkom. Za končnih 1:2 je v sodnikovem podaljšku poskrbel nekdanji član dortmundske Borussie Marc Bartra.

TEKMA