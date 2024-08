Zmaga Barce na prijateljskem El clasicu, Chelsea že v težavah, Liverpool blesti

"Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Na dveh tekmah je dosegel tri gole. Ni slab. Ve, kako zabiti gol, kar je dobro za napadalca. Vrata v prvo enajsterico so vedno odprta," je predstave strelca obeh golov proti Realu in gola na prijateljskem obračunu z Manchester Cityjem pohvalil novi trener Kataloncev Hansi Flick .

Prva postava Barcelone na obračunu z velikim rivalom iz Madrida je bila prepolna mladeničev iz njene slovite nogometne šole La Masie. Kar sedem od enajstih nogometašev, ki so obračun začeli v dresu Barcelone, je mlajših od 23 let.

Tudi trener Reala Carlo Ancelotti je v svojo prvo enajsterico vključil nekaj mladeničev. Izstopala sta predvsem 18-letni brazilski napadalec Endrick in leto starejši Turek Arda Güler, ki je bil podajalec pri zadetku prav tako 19-letnega Nica Paza v 82. minuti za končni izid 2:1. Na stadionu MetLife v New Jerseyju so pred 82.000 gledalci v članskem moštvu Madrida debitirali 20-letni branilec Rafael Obrador, 21-letni Lorenzo in 19-letni Jacobo Ramon.

"Verjetno je to za njih neverjetno. Jas sem v Genku debitiral pri 16 letih. A pri njihovi starosti debitirati v dresu Real Madrida na stadionu z 80.000 gledalci je edinstveno, čeprav se sezona še ni začela. Dobro so se borili in pokazali svojo željo in kakovost," je mlade soigralce pohvalil 32-letni vratar Reala Thibaut Courtois.

Nov trener in odlične priprave Liverpoola

V ZDA se te dni mudi tudi angleški Liverpool, ki je pod vodstvom novega trenerja Arneja Slota zmagal še tretjič zapored na pripravah v Ameriki. V Pittsburghu je najprej pred 68.000 gledalci po zadetku Dominika Szoboszlaia z izidom 1:0 padel Real Betis. Nato je Slot v Philadelphii pred 67.000 gledalci svoje varovance popeljal do zmage proti Arsenalu (2:1), v noči na nedeljo pa so njegovi varovanci v derbiju z Manchester Unitedom znova blesteli. Liverpool je po zadetkih Fabia Carvalha (10.) in Curtisa Jonesa (36.) prvi polčas dobil z izidom 2:0. Zadnji gol na srečanju pa je v 61. minuti dosegel Konstantinos Tsimikas.