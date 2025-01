Zmaga Dortmunda in Bochuma

Borussia je prvič v sezoni zmagala v gosteh. V obračunu ekip, ki sta bili pred dvobojem sosedi na lestvici na začetku spodnje polovice, je odločilo učinkovitih pet minut rumeno-črnih, ki so med 25. in 30. minuto dosegli vse tri gole. Uspešni so bili Donyell Malen, Maximilian Beier in Julian Brandt. Wolfsburg je sicer v nadaljevanju znižal (Denis Vavro), gostje so zadnje pol ure po rdečem kartonu Pascala Grossa igrali le z desetimi, a brez težav zadržali prednost.

V obračunu ekip z dna pa je Bochum na 15. tekmi le dočakal zmago, tako da zdaj v Bundesligi ni več ekip brez nje. Moritz Broschinski in Matuš Bero sta poskrbela za mirnejši zimski premor, Bochum je sicer še vedno zadnji, vendar zdaj le še dve točki zaostaja za Kielom, štiri pa za današnjim tekmecem.