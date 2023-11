Zmaga Francije s 14:0 še zdaleč ni rekordna v reprezentančnem nogometu

Francoska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo s 14:0 ugnala reprezentanco Gibraltarja, kar je vsekakor boleč poraz za ekipo iz države s 33 tisoč prebivalci. Nekateri so poraz malčka, ki leži na samem jugu Španije, označili za sramoten, je bilo pa v nogometni zgodovini še precej porazov z veliko večjo gol razliko.

icon-expand Reprezentanca Gibraltarja FOTO: AP

Gostje iz Gibraltarja so se znašli v zaostanku že po vsega treh minutah igre, ko je Ethan James Santos žogo pospravil v svojo mrežo. Slednji je bil 15 minut kasneje, pri rezultatu 3:0, izključen, kar je soigralcem otežilo nalogo preprečitve blamaže proti močno favorizirani Franciji. Zvezdniška zasedba je Gibraltarju v obeh polčasih zabila po sedem zadetkov in poskrbela za najvišjo zmago v zgodovini kvalifikacij za evropska prvenstva.

Definitivno je visok poraz boleč, četudi se v tekmo podaš brez kakršnihkoli možnosti za uspeh. Kljub temu pa je bilo na mednarodnih prvenstvih in kvalifikacij še nekaj rezultatov, ki so se v zgodovino zapisali s še večjimi črkami. San Marino Prva omembe vredna država je San Marino, proti kateri ima Slovenija po sedmih medsebojnih obračunih skupno razliko v zadetkih 26:0. Majhna republika, ki jo v celoti obkroža Italija, je v svoji zgodovini slavila zgolj leta 2004 na prijateljski tekmi proti Lihtenštajnu, na uradnih tekmah pa pozitivnega izida še ni dosegla. Skozi leta je San Marino doživel število visokih porazov; Angleži in Norvežani so jih odpravili z 10:0, Nizozemci z 11:0, Nemci pa so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2008 vknjižili zmago s 13:0, kar je do sobotnega poraza Gibraltarja proti Franciji veljal za najvišji poraz v evropskih kvalifikacijah.

icon-expand Nogometaši San Marina vsak zadetek slavijo kot zmago, s čimer so prirasli k srcu številnim navijačem po svetu. FOTO: AP

Španija - Malta 12:1 Na prvi pogled dokaj normalna tekma - visoka zmaga nogometne velesile proti majhni evropski državi. Ampak to ni povsem res. Španci so v kvalifikacijah za Euro 1984 potrebovali zmago proti Malti z razliko 11 zadetkov, kar jim je na koncu tudi uspelo. Tekma pa vendarle ni potekala povsem po željah Špancev, saj so gostje iz Malte rezultat izenačili na 1:1 in poskrbeli za nekaj nervoze v prvem polčasu, ki se je končal s 3:1. V drugem polčasu se je odvila prava golijada, ki se je končala z evforičnim slavjem Špancev, ki so z rezultatom 12:1 skočili pred Nizozemsko in se s prvim mestom v skupini uvrstili na evropsko prvenstvo. ZDA - Tajska 13:0 Visok poraz zaboli vsakega športnika, še huje pa je, če se tak poraz zgodi na svetovnem prvenstvu. To se je leta 2019 pripetilo ženski reprezentanci Tajske, ki je v skupinskem delu proti favoriziranim Američankam izgubila s 13:0, gledalci pa so bili takrat prepričani, da je bilo pretirano slavje zmagovalk veliko bolj sramotno kot poraz Tajk.

icon-expand Slavje Američank po četrtem zadetku na tekmi proti Tajski. FOTO: AP

Nemčija - Brazilija 7:1 Iz rezultatskega vidika gre za rezultat, ki se na tem seznamu uvršča na samo dno, tekma pa se je v zgodovino zapisala kot ena izmed največjih blamaž. V polfinalu svetovnega prvenstva leta 2014 so nemški reprezentanti s 7:1 odpravili gostitelje mundiala in svetovne medije napolnili z obrazi objokanih brazilskih nogometašev in navijačev. Vsekakor tekma, o kateri ni potrebno izgubljati veliko besed, saj se je vsem nogometnim navdušencem dobro vtisnila v spomin.

icon-expand Nogometaši Brazilije po porazu proti Nemčiji FOTO: AP