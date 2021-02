Zmaga Monaca na Parku princev, Lille znova vodilni v francoskem prvenstvu

Lille je rutinsko opravil svojo nalogo v Bretanji in dosegel 17. zmago v tej sezoni. Varovanci gostujočega trenerja Christopha Galtierja so povedli že v 20. minuti, potem ko je avtogol dosegel Andrew Gravillon. Le tri minute kasneje je Brest po natančnem strelu Jeroma Hergaulta z roba kazenskega prostora izenačil na 1:1, nato pa so na stadionu Moustoir zagospodarili gosti.

V 36. minuti je Jonathan Ikone dosegel gol, a ga je glavni sodnik Johann Hamel razveljavil zaradi prepovedanega položaja, dve minuti kasneje pa je Jose Fonte povišal na 2:1. Lille je imel v drugi polovici tekme popoln nadzor na igrišču. V 59. minuti je Ikone zadel za 3:1, končni izid pa je v izdihljajih tekme postavil Hrvat Domagoj Bradarić.

Kovačev Monaco vzel mero še PSG-ju

V boj za prvaka se je po zmagi v francoski prestolnici vmešal tudi Monaco. Za izbrance gostujočega trenerja Nika Kovača sta zadela Sofiane Diop v šesti in Guillermo Maripan v 51. minuti.

V nedeljskem popoldnevu je bilo na sporedu še pet tekem. Lens je z manjšimi težavami na kolena položil zadnjeuvrščeni Dijon z 2:1 in se povzpel na peto mesto. Za Lens sta zadela Seko Fofana (30.) in Simon Banza (64.), za Dijon pa Ngonda Muzinga (61.). Montpellier je bil na domačem igrišču boljši od Rennesa z 2:1. Za gostitelje je oba gola dosegel Stephy Mavididi v 17. in 27. minuti, Teji Savanier je v začetku drugega polčasa za Montpellier zastreljal 11-metrovko, končni izid pa je v 77. minuti postavil Sehrou Guirassy.