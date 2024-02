Zmaga navijačev: DFL umika načrte o strateškem partnerju

DFL je sicer v načrtih predvidela, da bi tuji vlagatelj vložil milijardo evrov za obdobje naslednjih 20 let. S tem vložkom so med drugim želeli izboljšati infrastrukturo in digitalizacijo nogometa ter razviti lastno produkcijo prenosov.

DFL je ta teden sporočila, da ne bo nadaljevala pogovorov za iskanje strateškega partnerja. Pojasnila je, da gre predvsem za pravne ovire, pa tudi za morebitne škodljive učinke v nemškem nogometu, kjer so klubi, vodstvene strukture, nogometaši in navijači v številnih primerih tesno povezani in bi lahko takšna novost porušila dosedanji sistem delovanja.

A ko je konec lanskega leta DFL z minimalno dvotretjinsko večino (glasovalo je 36 klubov prve in druge lige) podprla možnost vstopa tujega strateškega partnerja in pozneje skrčila seznam kandidatov na tri, je sprožila val navijaških protestov.

Navijači niso bili navdušeni nad zamislijo, kar so na tekmah prve in druge lige redno izražali s protestnimi prekinitvami. Najbolj pogosto so to počeli z metanjem predmetov na igrišče, velikokrat so bile to teniške žogice, simbolično pa tudi čokoladice v obliki zlatnikov.

Razobešali so tudi številne transparente, na katerih so zapisali, kaj si mislijo o dogovoru in vodstvu lige, svoje mnenje so glasno povedali tudi s skandiranjem. Številne tekme so se zaradi tega močno zavlekle, prekinitve so bile dolge tudi po 20 minut.

Za zdaj kaže, da bodo tekme potekale brez prekinitev, tudi predsednik združenja navijačev Thomas Kessen je v pogovoru za dpa poudaril, da ne pričakuje nadaljevanja protestov, vendar bodo navijači pozorni na nadaljnji razvoj dogodkov.

Načini izražanja nezadovoljstva so bili iz tedna v teden bolj domiselni: