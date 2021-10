Zmaga Paoka brez Kurtića, točka Anorthosisa z golom Popovića

Helsinki so doživeli drugi poraz, Maccabi, za katerega so zadeli Gavriel Kanichowsky v 28. in 60., Stipe Perica v 49. z enajstmetrovke, Enric Saborit v 87. minuti prav tako z bele pike ter Eden Shamir v sodniškem dodatku, pa je drugič zmagal in ima na vrhu skupine sedem točk, toliko kot Linz, ki je v isti skupini s 3:0 v gosteh premagal Alaškert. Od Slovencev je igral še Denis Popović, ki je z Anorthosisom gostil Floro Tallinn v skupini B. Tekma se je končala z 2:2, slovenski reprezentant pa je prispeval drugi gol svoje ekipe za vodstvo z 2:0. Toda nekdanji napadalec Domžal Rauno Sappinen je z dvema goloma Estoncem priigral točko. Za oba kluba je to prva točka.

Paok je brez poškodovanega Jasmina Kurtića gostoval pri Koebenhavnu in zmagal z 2:1, Danci so praktično celo tekmo igrali z igralcem manj, Grki pa so to izkoristili že v prvem polčasu. Oba kluba ostajata na vodilnih mestih v skupini.

V skupini C je za presenetljivo visoko zmago poskrbel Bodo/Glimt, ki je v boju vodilnih v skupini s 6:1 odpravil Romo.