Gladka zmaga Uniteda, Pogba zadel prvič po aprilu 2019

Izjemna forma nogometašev Manchester Uniteda se je nadaljevala tudi v 34. krogu angleške lige. Varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerja so v gosteh zanesljivo, s 3:0 premagali svojo redno stranko Aston Villo, ki je v zadnjih 43 tekmah United premagala le enkrat, to se je zgodilo decembra leta 2009. Trener Uniteda je že četrto ligaško tekmo zapored na igrišče poslal isto enajsterico: David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Nemanja Matić, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial. Rezultati dokazujejo, da se je pametno odločil, saj je United v dobri seriji, saj niso izgubili že kar nekaj časa. Tudi tokrat na gostovanju pri Aston Villi niso imeli težav. Z zmago so sicer še vedno na petem mestu (58), a le še točko zaostajajo za Leicestrom, ki je na četrtem mestu, ki zagotavlja kvalifikacije za Ligo prvakov v novi sezoni, le točko več ima na tretjem mestu Chelsea (60).

Za razliko od prve medsebojne tekme v sezoni, ki se je v Manchestru končala z izidom 2:2, tokrat prave negotovosti ni bilo. Gosti so povedli v 27. minuti, ko je enajstmetrovko v vodstvo spremenil Bruno Fernandes. V zadnjih trenutkih prvega dela je vodstvo povišal Mason Greenwood, nato pa se je prvič po aprilu 2019 med strelce vpisal francoski zvezdnik Paul Pogba, ki je bil natančen strelom z 18 metrov. Zmaga gostov bi lahko bila tudi višja, saj so zamudili še nekaj lepih priložnosti, zadeli so tudi okvir vrat. United je ostal neporažen že na 16. zaporedni tekmi, po odmoru zaradi pandemije novega koronavirusa je v šestih tekmah zmagal petkrat, z novimi tremi točkami je sicer še vedno le na petem mestu, a povsem blizu Chelseaju in Leicester Cityju.

Od evropskih tekmovanj v naslednji sezoni pa se je še bolj oddaljil Tottenham, ki je pri v boju za obstanek močno ogroženemu Bournemouthu igral le 0:0. S točko je lahko zadovoljen, saj so sodniki, natančneje VAR, domačim razveljavil dva gola, obakrat se je prehitro veselil Josh King. Po mnenju gostiteljev sta bila zadetka neupravičeno.

Neodločeno je bilo tudi na tekmi med Evertonom in Southamptnom, ekip sosedov v sredini prvenstvene razpredelnice. Goste je v vodstvo popeljal Danny Ings, pred tem je njihov igralec James Ward-Prowse zapravil najstrožjo kazen, končni izid je še v prvem delu postavil Richarlison.