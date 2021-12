Zmago Ajaxa Proti Feyenoordu zasenčili izgredi navijačev

Ajax je sicer še šestič zapovrstjo ugnal moštvo Feyenoorda, "de Klassieker" pa je potekal pred praznimi tribunami zaradi ukrepov v boju s pandemijo novega koronavirusa.

So se pa navijači kljub številnim pozivom, naj ostanejo doma, zbrali v okolici stadiona De Kuip v Rotterdamu, prišlo pa je do številnih spopadov. Policija je pridržala 64 oseb. Večino pred dvobojem, ko so navijači Feyenoorda napadli avtobus z igralci Ajaxa, policistov pa so se lotili z baklami, steklenicami in dimnimi bombami. Policija je uporabila vodni top, piše nizozemska tiskovna agencija ANP.