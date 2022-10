Zmago Atletica zasenčila poškodba Jana Oblaka

Danes je šele drugo zmago v sezoni zabeležila Sevilla, ki je v minuli sezoni zasedla četrto mesto v LaLigi. V gosteh je premagala Mallorco, edini zadetek na tekmi pa je na začetku drugega polčasa dosegel Nemanja Gudelj.

V nedeljo bo v ospredju obračun med Real Madridom in Barcelono. Večna tekmeca sta izenačena po točkah na vrhu razpredelnice, psihološki moment pa je na strani aktualnih evropskih in španskih prvakov. Katalonci so namreč sredi tedna doživeli hudo razočaranje, saj so si z neodločenim izidom proti Interju praktično zaprli vrata v nadaljevanje tekmovanja v ligi prvakov.

Poleg 'el clasica', so na sporedu še dvoboji Celta Vigo - Real Sociedad, Espanyol - Real Valladolid in Betis Sevilla - Almeria.

Izidi 9. kroga španske nogometne lige:

- petek, 14. oktober:

Rayo Vallecano - Getafe 0:0

- sobota, 15. oktober:

Girona - Cadiz 1:1 (0:0)

Valencia - Elche 2:2 (2:1)

Mallorca - Sevilla 0:1 (0:0)

Athletic Bilbao - Atletico Madrid 0:1 (0:0)

(Jan Oblak je branil 68 minut za Atletico Madrid)