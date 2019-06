Zmago Egipta zasenčila izključitev Warde zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju

Za Egipt sta gola dosegla Ahmed Elmohamady v 25. in Mohamed Salah v 43. minuti, tako so gostitelji zanesljivo prišlo do druge zmage in si že zagotovili nastop v osmini finala. Vzdušje v reprezentanci pa je pokvarilo dejstvo, da so do konca prvenstva ostali brez Amra Warde. Vodstvo nogometne zveze je nogometaša že pred tekmo izključilo in kaznovalo z prepovedjo nadaljnjih nastopov, ker se je znašel sredi afere in obtožb o spolnem nadlegovanju.

"Amr Warda is je izključen iz reprezentance po posvetu z vodstvom moštva in zveze. To je končno dejstvo, osredotočiti se moramo na tekme in ohraniti disciplino,"so sporočili iz moštva.