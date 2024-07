Kaos po zmagi Kolumbije: Nunez s pestmi obračunal s kolumbijskimi navijači

Stadion je prepeval "Kolumbija, Kolumbija" ob koncu napete tekme. Navijači so gol začutili, preden je ta padel. Kot eden so vstali, njihovi kriki so napolnili rumeno ograjen prostor, namenjen privržencem Kolumbije. Nato sta na sceno stopila Rodriguez in Lerma . Zadetek je bil dovolj, da se je Kolumbija uvrstila v svoj tretji finale tekmovanja Copa America, kjer bo skušala proti Messijevi druščini osvojiti drugi naslov celinskega prvaka po tistem iz leta 2001.

Pretep Nuneza in druščine s kolumbijskimi navijači

Kolumbijsko slavje je bilo po zadnjem žvižgu sodnika pokvarjeno, ko sta se na tribunah sprli skupini navijačev in je morala posredovati policija.

Zvezdnik Liverpoola Darwin Nunez in drugi urugvajski igralci so bili vpleteni v pretep s kolumbijskimi navijači, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Urugvajski osrednji branilec Jose Maria Gimenez je dejal, da so igralci skočili v gnečo zaradi skrbi za varnost družinskih članov in ljubljenih, ki so gledali tekmo.