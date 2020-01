Zmagovit začetek leta za redse: Anfield ostaja uganka za nasprotnike

Trenutno vodilni klub angleškega prvenstva Liverpool je v zmagovitem slogu začel leto 2020, redsi so v 21. krogu Premier League namreč na Anfieldu ugnali Sheffield United (2:0). Že kmalu po začetku je mrežo gostov načel Mohamed Salah, za njim se je med strelce vpisal še Sadio Mane.

Nogometaši Liverpoola so v novo leto vstopili z novo zmago. Na Anfieldu je gostoval Sheffield United, ki je sicer nekajkrat uspel pokazati zobe, v večji meri pa so redsi tekmo mirno pripeljali do konca. Napram zadnji tekmi z Wolvesom se je Jürgen Kloppodločil le za eno samo menjavo, namesto Adama Lallane je tekmo začel Naby Keita. Najnovejša pridobitev redsov Takumi Minamino je tekmo spremljal s tribun, po špekulacijah sodeč bo dobil priložnost na tekmi z mestnim tekmecem Evertonom.

Domači so že takoj po začetnem sodnikovem žvižgu pritisnili na vrata gostov in podjetnost v 4. minuti kronali z zadetkom. Andrew Robertson je sprejel globinsko podajo stebra obrambe Virgila van Dijka in z njo zaposlil Mohameda Salaha, ki je utekel pred vrata. Egipčan ni razočaral, žogo je pospravil v mrežo Sheffielda. Ta je tako postal že dvaindvajseta ekipa, katere mrežo je uspel zatresti Salah, čaka le še na zadetke proti Aston Villi, Swansea Cityju in večnemu tekmecu Manchester Unitedu. Gostujoči vratar je imel polne roke dela Pri Shieffieldu niso potrebovali veliko časa za odgovor, štiri minute kasneje je proti vratom Alissona Beckerja nevarno streljal David McGoldrick, a Brazilec je s požrtvovalno obrambo žogo odbil izven igrišča. V naslednjih minutah so se priložnost kar vrstile, najprej je z udarcem v desni zgodnji kot ponovno poskusil Salah, vendar je bil Dean Henderson na prave mestu, zatem je mrežo Liverpoola le uspelo zatresti Johnu Lundstramu, ki pa je bil ob podaji v prepovedanem položaju. Niz poskusov redsov je nadaljeval Georginio Wijnaldum, čigar strel je le za las zgrešil prečko, zaključil pa ponovno egiptovski kralj, ki mu je slavje preprečil vratar Henderson.

S tekmo manj ima Liverpool 13 točk prednosti pred drugouvrščenim Leicestrom. FOTO: AP