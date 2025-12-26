Zmaja obiskala najmlajše: 'Lepo je polepšati praznike otrokom'

"Lepo je polepšati praznike otrokom, ki jim je tukaj težko in ne morejo biti doma z družino. Z Mateom sva zelo vesela, da sva lahko prišla in razveselila otroke. Pomembno je, da v tem času mislimo tudi na tiste, ki potrebujejo podporo. Za nas je bila to le ena ura, za otroke pa neizmerna sreča," je ob sproščenem druženju povedal napadalec zeleno-belih Dino Kojić.