Zmaja obiskala najmlajše: 'Lepo je polepšati praznike otrokom'

"Lepo je polepšati praznike otrokom, ki jim je tukaj težko in ne morejo biti doma z družino. Z Mateom sva zelo vesela, da sva lahko prišla in razveselila otroke. Pomembno je, da v tem času mislimo tudi na tiste, ki potrebujejo podporo. Za nas je bila to le ena ura, za otroke pa neizmerna sreča," je ob sproščenem druženju povedal napadalec zeleno-belih Dino Kojić.
Obisk klinike je bil poln nasmehov in toplih trenutkov. Otroci so se veselili srečanja z igralcema zeleno-belih, se z njima fotografirali in z navdušenjem odpirali klubska darila, ki so jim polepšala praznične dni.
Na koncu sta Dino Kojić in Mateo Ačimović vsem zbranim zaželela vesel božič in vse dobro v prihajajočem letu. Obisk je še enkrat dokazal, kako močna je povezanost športa, skupnosti in dobrodelnosti.
