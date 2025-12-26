Naslovnica
Zmaja obiskala najmlajše: 'Lepo je polepšati praznike otrokom'

Ljubljana, 26. 12. 2025 10.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Kojić in Ačimović

Dino Kojić in Mateo Aćimović sta skupaj z božičkom izkoristila praznični čas za obisk Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Napadalca zeleno-belih sta s svojo prisotnostjo polepšala dneve otrokom, ki praznikov žal ne morejo preživeti doma.

"Lepo je polepšati praznike otrokom, ki jim je tukaj težko in ne morejo biti doma z družino. Z Mateom sva zelo vesela, da sva lahko prišla in razveselila otroke. Pomembno je, da v tem času mislimo tudi na tiste, ki potrebujejo podporo. Za nas je bila to le ena ura, za otroke pa neizmerna sreča," je ob sproščenem druženju povedal napadalec zeleno-belih Dino Kojić.

Preberi še Thalisson se iz Ljubljane seli na Japonsko

Obisk klinike je bil poln nasmehov in toplih trenutkov. Otroci so se veselili srečanja z igralcema zeleno-belih, se z njima fotografirali in z navdušenjem odpirali klubska darila, ki so jim polepšala praznične dni. 

Na koncu sta Dino Kojić in Mateo Ačimović vsem zbranim zaželela vesel božič in vse dobro v prihajajočem letu. Obisk je še enkrat dokazal, kako močna je povezanost športa, skupnosti in dobrodelnosti.

nogomet kojić ačimović

