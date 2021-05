Zmajčice spisale klubsko zgodovino

Ljubitelji nogometa so videli dobro tekmo, na tribune pa so se vrnili gledalci, ki so dali prazniku nogometa piko na i. V prvem polčasu se mreži nista tresli, a smo spremljali kakovosten nogomet. Uvodoma so imele nekaj več od igre Ljubljančanke: Izabela Križaj je merila v 13. minuti, v 24. minuti je bila pri strelu Ana Milović, a so jo blokirali. Svoje prilike so imele tudi Pomurke: v 38. minuti jeSara Makovec z desne izjemno podala, a Nina Kajzbapred vrati Olimpije ni prišla do strela, Olimpija pa je dvakrat blokirala strel Kaje Korošec.Špela Kolbl je v 50. minuti Pomurke, sicer tudi državne prvakinje, popeljala v vodstvo. Kaji Korošec je pripadel duel na sredini, lepo je zaposlila Saro Makovec, ki je pred golom našla svojo kapetanko, ki je zadela v padu. Olimpija si je prizadevala, da bi poravnala, najlepši priložnosti je imela Ana Milović, ki je v 67. minuti poslala žogo prek vrat, v 82. minuti pa je bila na mestu Sara Nemet. V 84. minuti pa so Ljubljančanke, drugouvrščene v prvenstvu, izenačile prek Zale Vindišar, ki je izkoristila neodločnost Pomurk pred lastnim golom. Tik pred koncem rednega dela je lepo priložnost za Pomurje zapravila Neli Hofman, tako da so sledili kazenski streli.

Olimpija brez napake z bele pike

Pri teh je edini strel zgrešila Špela Rozmarič, ki je zadela prečko, odločilni strel pa je zadela Manja Rogan, ob njej pa še Milović, Barbara Kralj,Urška Bratuša in Anja Prša. Za Pomurke so bile z 11 metrov uspešne Nina Kajzba, Kaja Korošec in povratnica iz ZDA Lana Golob. V prejšnji sezoni ni bilo zaključka pokala zaradi epidemije covida-19. "Za nami je vrhunska tekma, zasluge za to pa gredo obema ekipama. Slovenija je lahko na delu spet videla 25 nogometnih princes, ki so pokazale, da znajo igrati nogomet. Upam, da se najdejo še dodano pogumni ljudje, da dvignemo ženski nogomet na še višji nivo, da bomo še imeli take tekme. Tekma je bila izjemna, čestitke obema ekipama. Moram pa reči, da smo zmagali zasluženo," je za uradno spletno stran NZS dejal trener Ljubljančank Miki Kondič. "Ko smo povedle 1:0, smo padle v igri, Olimpija pa je še naprej imela posest. Na koncu so poravnale, odločale so enajstmetrovke. Čestitam Olimpiji za naslov," pa je povedala kapetanka ŽNK Nona Pomurje Beltinci Špela Kolbl. "Vedele smo, da če izenačimo, potem bodo odločale enajstmetrovke. Tudi med tednom smo trenirale streljanje najstrožjih kazni, saj se zavedamo, da je v nogometu vse mogoče. Bilo je malce treme, a je bila tista pozitivna," je bila presrečna kapetanka ŽNK Olimpija Ljubljana Manja Rogan.