Zmajem je jasno, da pokal enostavno morajo osvojiti

Aktualni državni prvaki imajo po polovici sezone kar 18 točk zaostanka za vodilnim Celjem, zato je bolj ali manj jasno, da prvenstvena krona ne bo ostala v Ljubljani. "Vemo, kaj pravi tabela, a se ne bomo predali. Moramo osvojiti pokal za boljše izhodišče v Evropi," je uvodoma izpostavil Goran Boromisa, ki se je s poletnim trgovanjem močno uštel. Če bo želela Olimpija tudi v prihodnji sezoni igrati v evropskih kvalifikacijah, nujno potrebuje boljši zimski prestopni rok. "Delamo na dveh, treh nogometaših. V naslednjih dneh bomo pripeljali hitrega krilnega nogometaša, to je profil igralca, ki smo ga iskali," je pojasnil Boromisa. Trener zmajev Federico Bessone pa je na vprašanje o okrepitvah preprosto odvrnil, da iščejo predvsem hitrost. Olimpija bo glavnino priprav pred drugim delom sezone, ki ga bo odprla 31. januarja proti Muri, opravila v Španiji. Tja bo potovala v četrtek popoldan, Boromisa pa upa, da bo na letalu vsaj ena, če ne kar dve okrepitvi. "Iščemo tudi vezista, ki bi nadziral igro," je dodal športni direktor.

Za Ivana Durdova obstaja ogromno zanimanja, a je trenutno še član Olimpije. FOTO: Damjan Žibert

Krčenje kadra, Durdov je vroča roba

V Stožicah so se odločili, da bodo v primerjavi s prvim delom sezone skrčili igralski kader. Thalisson je odšel v drugo japonsko ligo, Denis Pintol je po novem posojen v hrvaški Vukovar, Galu Lubeju Finku se je pogodba iztekla, Alex Tamm pa bo do konca sezone član škotskega Livingstona. Za posojo estonskega nogometaša so se odločili, ker ne želijo tvegati nezadovoljstva treh napadalcev, ki bi se borili za en položaj na igrišču. Zanimivo bo videti, ali bo zmajem uspelo zadržati Ivana Durdova, ki je bil z desetimi goli (sedmimi v prvenstvu) daleč najboljši strelec kluba v prvem delu sezone. "Pričakujemo nekatere odhode, Durdov je vroča roba na tržišču, zanj obstaja veliko zanimanja iz drugih držav, predvsem Poljske in Madžarske," je priznal Boromisa. V povezavah z Olimpijo se je omenjalo napadalca Mure Daria Vizingerja. Zmaji so stopili v kontakt z njim, vendar do dogovora ni prišlo.

Matevž Vidovšek je izpustil celoten prvi del sezone, zdaj pa bo lahko Bessone znova računal nanj. FOTO: Profimedia

Kako prebuditi Mitrovskega?

Ena glavnih Bessonejevih nalog bo, da več iztrži od poletnih okrepitev, predvsem Dimitarja Mitrovskega, ki milijonske odškodnine še zdaleč ni upravičil. V zaključku sezone je sicer pokazal delček razkošnega talenta, a ne dovolj, da bi dvignil rezultatsko krivuljo svoje ekipe. Boromisa se nadeja, da bo makedonski napadalec spet zaživel na položaju desetke. Po daljši odsotnosti se je v polni pogon vrnil prvi vratar Matevž Vidovšek. "Vsi smo srečni in zadovoljni, izjemno je motiviran. Verjamemo, da bo spet stari Vidovšek," je zadovoljen Boromisa. Bessone pa si lahko obeta tudi pomembno okrepitev v obrambi, saj se vrača osrednji branilec Marko Ristić, ki je zaradi poškodbe kolena manjkal skoraj leto dni. Na vprašanje, koliko mu bo uprava kluba namenila za okrepitve, je bil Boromisa bolj skrivnosten: "Od športnega direktorja se vedno pričakuje, da si bo nekaj izmislil, da bo bolje za klub. Če bi imel dva ali tri milijone, bi bilo zagotovo lažje, ne bom lagal. A lahko se znajdemo tudi brez tega."

Razlogov za veselje v taboru Olimpije je bilo v dosedanjem poteku sezone bore malo. FOTO: Damjan Žibert

Bessone poudarja: Atmosfera je odlična

41-letnega trenerja zmajev pa veseli dejstvo, da je vzdušje v garderobi kljub skromnemu prvemu delu sezone zelo pozitivno: "Atmosfera je odlična. Po prvem delu sezone so vsi potrebovali nekaj svežega zraka. Preveč sprememb v prekratkem času je bilo. Nekateri pomembni nogometaši se vračajo po poškodbah." Argentinec iz Cordobe je mnenja, da bi si Olimpija glede na prikazano vendarle zaslužila kaj več, kot kaže lestvica. Za nadaljevanje pa je prepričan: "Če bomo lahko pripeljali tiste tri nogometaše, se bomo zagotovo izboljšali in borili za višja mesta."

Olimpija je trenutno na petem mestu s 25 točkami, toliko jih imata tudi šesti Aluminij in sedme Radomlje. Poleg pogleda ne lestico je alarmanten tudi podatek, da so zgolj tri ekipe dosegle manj zadetkov (Mura, Primorje, Domžale).

Težav z motivacijo ni. Kdor je želel iti, je šel

Bessone dodaja, da težav z motiviranjem nogometašev nima. "Kdor je želel iti, je šel. Upam, da bomo še pripeljali nekaj nogometašev. Mislim, da bi si trenutno vseeno zaslužili nekaj več, morda tretje mesto. Vsi so se vrnili s pozitivno miselnostjo. Poznam ekipo in prvenstvo, izboljšujemo se v malenkostih, ki pa so lahko pomembne." Za konec prvega druženja z mediji v novem letu je Boromisa še enkrat izpostavil, da preprosto morajo osvojiti pokal in se uvrstiti v Evropo. Pri tem pa je nekaj "strupenih" puščic usmeril v nogometaše, ki so bili nezadovoljni s svojim statusom, zato jim je klub dal proste roke, a so trenutno še vedno člani zmajev. "Po porazu s Kairatom (v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, op. a.), ki je vse presekal, so bili številni nezadovoljni. Mislili so, da lahko gredo na boljše, ampak na koncu sploh ni bilo ponudb. Da si dober, moraš pokazati na igrišču. Če si peti na lestvici, te nihče ne bo pogledal." Na papirju sta člana Olimpije še vedno tudi Jordi Govea in Reda Boultam, ki pa sta v prvem delu sezone skupaj zbrala vsega sedem minut ...