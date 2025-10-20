Svetli način
Nogomet

Zmaji kot prvi v sezoni zaustavili celjski napad: Počutili smo se, kot da nam ne morejo zabiti gola

Ljubljana, 20. 10. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
6

Trenutna situacija v taboru aktualnih slovenskih prvakov iz prestolnice je pač taka, da se v zmajevem gnezdu veselijo že dejstva, da na gostovanju v Celju niso bili poraženi (0:0). Velikih 14 točk zaostanka po dvanajstih odigranih tekmah za vodilnimi grofi pove vse, na drugi strani pa je zgovoren tudi podatek, da je Olimpija sploh kot prva ekipa v sezoni proti ekipi Alberta Riere ohranila mrežo nedotaknjeno. In od tu bodo v vrstah zeleno-belih gradili za naprej ...

Olimpija je v 12. krogu slovenske prve lige gostovala na stadionu Z'Dežele in domov odnesla točko po razburljivem remiju, ki sicer ni ponudil zadetkov. Najbližje vodstvu so bili Ljubljančani v 60. minuti, ko je Ivan Durdov zatresel mrežo Celjanov, a je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Federico Bessone
Federico Bessone FOTO: Luka Kotnik

Trener Olimpije Federico Bessone je pozitivno predstavo pripisal dobri pripravi na tekmo. "Imeli smo dovolj časa za pripravo. Fantje so dobro razumeli naš načrt in ga tudi odlično izvedli. Tekma je bila zelo izenačena, a smo si priigrali tudi nekaj priložnosti za zmago. Zato sem izredno zadovoljen z našo predstavo."

Preberi še Prazni naboji v knežjem mestu

O taktični disciplini svoje ekipe je v izjavi za uradno spletno stran kluba dodal: "V sodobnem nogometu na tem nivoju mora biti vsak igralec zbran in uigran s soigralci. To taktično disciplino smo pokazali proti Celju, ki je odločna ekipa, a ji nismo dovolili, da bi prihajala do priložnosti. Bili smo kompaktni in pogumni, s tem pa smo bili blizu zmage do samega konca." 

Aktualni pokalni prvaki so bili v boju z Olimpijo v vlogi favorita, saj so si nenazadnje to vlogo prislužili z izvrstnimi predstavami v Konferenčni ligi in tudi v domačem prvenstvu, kjer premočno vodijo. Toda v ljubljanskem taboru so pred tekmo zagotavljali, da vedo, kako ustaviti izbrane Alberta Riere, čeprav je v spominu še prvi medsebojni dvoboj sezone, ki ga je Celje dobilo kar s 5:0, in čeprav je slednje na zadnjih devetih ligaških obračunih doseglo najmanj tri zadetke. 

Jošt Urbančič
Jošt Urbančič FOTO: Damjan Žibert

"Trener nas je taktično zelo dobro postavil. Celje je morda imelo več strelov, toda v obrambi smo se počutili, da nam ne morejo zabiti gola. V spodnjem bloku smo zelo dobro odigrali," je recept za ohranjeno nedotaknjeno rmežo sporočil Jošt Urbančič.

nogomet prva liga olimpija
SAKOSAKO
20. 10. 2025 14.26
Olimpija je igrala nov svetovni format: 5-5-0. Pa potem protinapad, če bo ratalo! Podobno taktiki selektorja Keka!!!
ODGOVORI
0 0
Samsvojmojsterjaz
20. 10. 2025 14.11
Kaj se Mura mA. Kakšne možnosti da bo 3?samo vprašam?
ODGOVORI
0 0
PD00X
20. 10. 2025 14.04
Nehajte sedaj nakladati o zmajih ker so še vedno zanič le da so celo tekmo samo favlali Celjane . Celjani so bili pa popolnoma neprepoznavni . Igrali so na zelo easy , počasi brez vsake želje za napadanje . Skratka popolnoma negledljiva tekma za katero bi rekel da zaradi popolnoma drugačne in slabe igre Celjanov , bi logično pomislil da so dali ali prodali točko Olimpiji .
ODGOVORI
0 0
pravica1
20. 10. 2025 12.47
+1
Mislim, realno se je olimpija samo pretepala, sej niso igrali nobenega nogometa :D Škoda, ker bi lahko spremljali dobro tekmo.
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
20. 10. 2025 12.18
+2
Še nikoli nismo bili tako nizko kot smo v tem trenutku. Sramota kam je padel naš nogomet.
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
20. 10. 2025 12.08
0:0 je čisto makaronarski rezultat
ODGOVORI
0 0
