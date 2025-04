Olimpija napolnila mrežo drugoligaša, prvenec 17-letnega Aćimovića

V zadnji tekmi četrtfinala slovenskega nogometnega pokala sta se v Stožicah udarila v prvenstvu vodilna Olimpija in drugoligaš iz Beltinec. Ljubljanski zmaji so upravičili vlogo favorita in slavili s 5:2. Zadnji gol za Ljubljančane in hkrati svoj prvenec v članski konkurenci je dosegel 17-letni Mateo Aćimović.