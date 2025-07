Zmaji odštevajo dneve do začetka kvalifikacij za Ligo prvakov

Ljubljančani so v priprave na novo sezono vstopili z novim trenerjem. Na klop zmajev je sedel Jorge Simao, katerega novi varovanci so priprave otvorili z zmago z 2:0 proti makedonskemu Vardarju. Sledil je remi s 3:3 proti madžarski Budimpešti, nato pa zmagi s 4:0 proti albanski Vllaznii in s 3:0 proti bolgarski CSKA Sofiji.