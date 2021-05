Zmaji po uvrstitvi v pokalni finale: Takšno energijo želimo na vsaki tekmi

Zeleno-beli so bili, kot piše na uradni spletni strani ljubljanskega kluba, boljši nasprotnik skozi celotno srečanje. Uspeli so si priigrati lepo število priložnosti in zasluženo potujejo v finale. "Odigrali smo dobro tekmo. Pokazali smo željo za finale. Od začetka do konca srečanja smo držali visok nivo igre in zabeležili pomembno zmago."Na finale pokala bo treba še nekaj časa počakati, do takrat pa bodo varovanci Gorana Stankovića odigrali še zadnje tri ligaške obračune: "Takšno energijo si želimo prenesti tudi na prvenstvene tekme. Že proti Mariboru je bila energija prava in smo izgledali veliko boljše, ampak vemo, da lahko damo še več, in k temu tudi stremimo."Naporen ritem ne bo popustil vse do zadnje tekme v sezoni, a Nino Pungaršek za uradno spletno stran pravi, da je treba dati vse od sebe in doseči vse cilje: "Korona pavza zagotovo ni dobro dela tako nam kot ostalim klubom, zato se pozna malo večja utrujenost, saj si tekme sledijo na tri dni. Treba je veliko rotirati in vidimo, da je tudi veliko poškodb. Vsekakor to za nas ni dobro, ampak mislim, da se s tem ne smemo obremenjevati. Dati moramo še zadnje atome moči in poskušati izpolniti vse svoje cilje."