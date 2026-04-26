Nogomet

Zmaji počasi opuščajo evropske sanje, med navijači vre

Ljubljana, 26. 04. 2026 12.45 pred 46 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Jakob Batič
Navijači Olimpije

Potem ko so v Kopru doživeli nov boleč poraz, tretjega na zadnjih petih tekmah, se zdi vse bolj verjeten scenarij, po katerem nogometaši Olimpije prvič po letu 2016 letos ne bodo del evropskih tekmovanj. Na alarmantno stanje v klubu se je odzvala tudi navijaška skupina Green Dragons.

Koreografija navijačev Olimpije, ki so proslavili 20. obletnico "bratstva" z navijači varšavske Olimpie.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Če so ljubljanski navijači na tribunah Bonifike poskrbeli za odlično vzdušje in koreografijo, ki bi jim jo zavidal marsikateri navijaško bolj renomiran klub, je bila podoba njihovih ljubljencev na igrišču povsem drugačna.

Prvič so klonili že na začetku tretje minute. Po zaostanku dveh zadetkov jim je v drugem polčasu sicer uspela vrnitev na 2:2, a jo je z nespametnim prekrškom za enajstmetrovko pokvaril debitant Inas Kukavica. Z bele točke je v 97. minuti za zmago Kopra zadel Bassirou N'Diaye.

"Celoten teden se pogovarjamo nekatere stvari, potem pa stopimo na igrišče in vse pozabimo ter jim z našima napakama podarimo dva zadetka. Mislim, da ni problem v trenerju, ampak v nas," je po novem razočaranju odgovornost kapetansko prevzel Matevž Vidovšek.

Federico Bessone je pojasnil, da so takšne napake plod tvegane igre.
FOTO: Luka Kotnik

Federico Bessone, ki je kljub skromnim rezultatom pred časom dobil novo pogodbo – bojda tudi zato, ker je za upravo zmajev finančno zelo ugoden – je po tekmi dejal, da so takšne napake enostavno plod tvegane igre, h kateri strmijo.

"Poglejte, želimo igrati, graditi igro od zadaj in s tem tvegati. Če pri tem storimo napako, me to ne zanima. Pomembno je, kolikokrat si ustvarimo priložnosti. Moramo vztrajati. Inas je danes debitiral za Olimpijo in bo v prihodnje zagotovo dobil novo priložnost, saj je velik talent, ki ima pred seboj svetlo prihodnost," je povedal za klubsko spletno stran.

Pompozna obljuba, ki je še zdaleč niso izpolnili

18-letni Kukavica si debija v dresu prve ekipe zmajev ne bo zapomnil v najlepšem spominu, a ga še zdaleč ne gre kriviti za nastalo situacijo. Najbolj odgovorni so zagotovo v pisarnah Stožic, kjer so pred sezono napovedovali najboljšo Olimpijo v zgodovini, sedaj pa je iz tedna v teden bolj verjetno, da Ljubljančani v prihodnji sezoni sploh ne bodo del evropskih tekmovanj. Za tretjim Mariborom imajo ob tekmi več denimo že štiri točke zaostanka.

Vodilnim nihče ne oporeka, da so s prodajo Raula Florucza in Marcela Ratnika minulo poletje rekordno napolnili klubsko blagajno, vendar so (bile) njihove zamenjave enostavno premalo kakovostne, da se to na rezultatih ne bi poznalo. Trenutni tujci v garderobo Stožic ne vnašajo dodane vrednosti, obenem jih bo velika večina poleti zagotovo zapustila klub.

Preberi še Barišić napoveduje: To bo najboljša Olimpija v zgodovini

'Naj igrajo tisti, ki jim Olimpija nekaj pomeni'

In tudi (ali prav) zato so se po porazu v Kopru oglasili Green Dragonsi, ki so na družbenih omrežjih poslali jasno sporočilo: "Smer je jasna: podpovrečni tujci ven in naj igrajo domači fantje, ki jim Olimpija nekaj pomeni! Ven iz Ljubljane! Čim dlje stran! In vsi, ki ste za to stanje odgovorni!"

Aktualno vodstvo Olimpije se lahko pohvali z dvema naslovoma državnega prvaka in tem, da se je v Stožicah prvič v zgodovini igrala evropska jesen. In to kar dvakrat. A vse bolj je jasno, da so bili ti uspehi prej plod sreče pri izbiri trenerjev (Alberta Riere in Victorja Sancheza) kot pa dolgoročno začrtane vizije, ki je v zeleno-belem delu Ljubljane očitno ni.

'Salah je že odigral zadnjo tekmo za Liverpool'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

the kop
26. 04. 2026 14.06
Huligani brez življenja in nič kaj inteligentni!!
Odgovori
0 0
Fossil
26. 04. 2026 14.03
Vau full me briga!!!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
moskisvet
Portal
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
dominvrt
Portal
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
okusno
Portal
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
