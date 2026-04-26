Zmaji počasi opuščajo evropske sanje, med navijači vre

Koreografija navijačev Olimpije, ki so proslavili 20. obletnico "bratstva" z navijači varšavske Olimpie. FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Če so ljubljanski navijači na tribunah Bonifike poskrbeli za odlično vzdušje in koreografijo, ki bi jim jo zavidal marsikateri navijaško bolj renomiran klub, je bila podoba njihovih ljubljencev na igrišču povsem drugačna. Prvič so klonili že na začetku tretje minute. Po zaostanku dveh zadetkov jim je v drugem polčasu sicer uspela vrnitev na 2:2, a jo je z nespametnim prekrškom za enajstmetrovko pokvaril debitant Inas Kukavica. Z bele točke je v 97. minuti za zmago Kopra zadel Bassirou N'Diaye. "Celoten teden se pogovarjamo nekatere stvari, potem pa stopimo na igrišče in vse pozabimo ter jim z našima napakama podarimo dva zadetka. Mislim, da ni problem v trenerju, ampak v nas," je po novem razočaranju odgovornost kapetansko prevzel Matevž Vidovšek.

Federico Bessone je pojasnil, da so takšne napake plod tvegane igre. FOTO: Luka Kotnik

Federico Bessone, ki je kljub skromnim rezultatom pred časom dobil novo pogodbo – bojda tudi zato, ker je za upravo zmajev finančno zelo ugoden – je po tekmi dejal, da so takšne napake enostavno plod tvegane igre, h kateri strmijo. "Poglejte, želimo igrati, graditi igro od zadaj in s tem tvegati. Če pri tem storimo napako, me to ne zanima. Pomembno je, kolikokrat si ustvarimo priložnosti. Moramo vztrajati. Inas je danes debitiral za Olimpijo in bo v prihodnje zagotovo dobil novo priložnost, saj je velik talent, ki ima pred seboj svetlo prihodnost," je povedal za klubsko spletno stran.

Pompozna obljuba, ki je še zdaleč niso izpolnili

18-letni Kukavica si debija v dresu prve ekipe zmajev ne bo zapomnil v najlepšem spominu, a ga še zdaleč ne gre kriviti za nastalo situacijo. Najbolj odgovorni so zagotovo v pisarnah Stožic, kjer so pred sezono napovedovali najboljšo Olimpijo v zgodovini, sedaj pa je iz tedna v teden bolj verjetno, da Ljubljančani v prihodnji sezoni sploh ne bodo del evropskih tekmovanj. Za tretjim Mariborom imajo ob tekmi več denimo že štiri točke zaostanka. Vodilnim nihče ne oporeka, da so s prodajo Raula Florucza in Marcela Ratnika minulo poletje rekordno napolnili klubsko blagajno, vendar so (bile) njihove zamenjave enostavno premalo kakovostne, da se to na rezultatih ne bi poznalo. Trenutni tujci v garderobo Stožic ne vnašajo dodane vrednosti, obenem jih bo velika večina poleti zagotovo zapustila klub.

'Naj igrajo tisti, ki jim Olimpija nekaj pomeni'

In tudi (ali prav) zato so se po porazu v Kopru oglasili Green Dragonsi, ki so na družbenih omrežjih poslali jasno sporočilo: "Smer je jasna: podpovrečni tujci ven in naj igrajo domači fantje, ki jim Olimpija nekaj pomeni! Ven iz Ljubljane! Čim dlje stran! In vsi, ki ste za to stanje odgovorni!" Aktualno vodstvo Olimpije se lahko pohvali z dvema naslovoma državnega prvaka in tem, da se je v Stožicah prvič v zgodovini igrala evropska jesen. In to kar dvakrat. A vse bolj je jasno, da so bili ti uspehi prej plod sreče pri izbiri trenerjev (Alberta Riere in Victorja Sancheza) kot pa dolgoročno začrtane vizije, ki je v zeleno-belem delu Ljubljane očitno ni.