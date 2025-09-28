Zmaji pod vodstvom Bessoneja še do druge zmage, Bravo ugnal Koper

Deseti krog domačega državnega prvenstva v nogometu se je zaključil z obračunoma v prestolnici in Murski Soboti, kjer sta se zmag nad Koprom oziroma Muro veselili moštvi Brava in Olimpije. Varovanci Aleša Arnola so nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo premagali Koper s 4:2, zeleno-beli pa so bili z 2:0 uspešni na gostovanju pri Muri, kjer sta v polno merila Ivan Durdov in Dino Kojić.

V Fazaneriji sta se srečali ekipi z novima strategoma. Muro, ki je tokrat pogrešala kaznovanega Faada Sano, je po slabem uvodu sezone in nizu zadnjih štirih tekem brez zmage prevzel Darjan Slavic, Olimpijo pa po dveh zaporednih ligaških porazih Federico Bessone. Po boljšem prvem polčasu so se polnega izkupička veselili Ljubljančani, ki so zdaj pri 16 točkah na petem mestu lestvice. Toliko jih ima tudi Aluminij, medtem ko imajo Koper, Maribor in Bravo točko več. Daleč pred vsemi je Celje. Mura, ki ima precej težav z doseganjem zadetkov (čeprav je imela tokrat po boljšem drugem polčasu skoraj dvakrat več strelov kot Olimpija), saj je s sedmimi najslabša v ligi, pa ostaja predzadnja s šestim točkami.

Uvod tekme ni ponudil posebej razburljive predstave, v 20. minuti so gosti sicer izpeljali nevaren napad in prišli do strela Ivana Durdova, a so sodniki po zgrešenem poskusu tako ali tako pokazali prepovedan položaj. Je pa imela Olimpija v teh trenutkih pobudo in v 23. minuti tudi povedla, ko je po podaji z leve strani z glavo zadel Durdov. Le dve minuti pozneje je bilo že 2:0 za goste, Alex Blanco je žogo poslal v osrčje kazenskega prostora, kamor je stekel Dino Kojić in brez težav ugnal Nejca Dermastijo. Ljubljančani so imeli bolj ali manj vse pod nadzorom v prvem polčasu, ob koncu polčasa so sicer prepustili pobudo domačim, ki pa kljub nekaj strelom niso bili nevarni.

Ivan Durdov je načel mrežo Mure. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zato pa so v 55. minuti izpeljali obetavno akcijo, ko je po podaji Luke Bobičanca sam proti vratom stekel Dario Vizinger, izkazal pa se je Matevž Dajčar v ljubljanskih vratih. Tri minute pozneje pa je imela Olimpija izjemno priložnost za 3:0, toda Durdov je neoviran žogo iz bližine poslal visoko čez gol. Dajčar je moral biti zelo pozoren tudi v 66. minuti po nevarni podaji Bobičanca, tudi sicer pa so v teh trenutkih prevladovali domači nogometaši, nekajkrat poskrbeli za nekaj panike v kazenskem prostoru Olimpije, toda gostujoča zasedba je težje trenutke preživela brez praske, tudi v 81. minuti je Dajčar obranil dober strel Vizingerja z glavo. Malce pred koncem je bil Vizinger še malce prepočasen pred vrati Olimpije, ki je tako vpisala nove tri točke.

Novi trener zmajev Federico Bessone je z dvema zaporednima zmagama uspešno začel svoje delo na klopi aktualnega državnega prvaka. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Bravo presenetil Koper

Izbranci Aleša Arnola so v razburljivi predstavi odpravili Koper, dva gola je prispeval Aldin Jakupović, drugi je bil mojstrovina s strelom preko glave. Bravo, ki je bil precej učinkovit v napadu, se je točkovno izenačil s Koprom in z Mariborom, skupaj so s 17 točkami prvi zasledovalci vodilnega Celja, ki pa omenjenim beži že za 11 točk. Čeprav so Primorci nekoliko odločneje začeli tekmo, so se v 17. minuti znašli v zaostanku. Victor Gidado je najprej na koprski polovici ukradel žogo neprevidnemu Niku Omladiču, jo nato oddal do Venusta Baboulaja malce na desno stran, ta pa je nato z diagonalnim strelom ugnal Metoda Jurharja. To je bil sploh prvi strel gostiteljev na tekmi.

Varovanci trenerja Aleša Arnola s svojimi igrami navdušujejo na začetku letošnje sezone. FOTO: NK Bravo icon-expand

Koprčani so jih dotlej imeli več, v 29. minuti dva zelo nevarna. Najprej je Isaac Matondo zadel vratnico, do odbite žoge je prišel Leo Rimac, vendar je Uroš Likar dobil njun dvoboj. Toda Primorci so si v 35. minuti znova zakuhali težave, Felipe Curcio je namreč slabo izbil žogo, ta je končala pri Gidadu, ki jo je oddal pred vrata do Jakupovića, temu pa iz bližine ni bilo težko povišati na 2:0. Izbranci Slaviše Stojanovića so se hitro vrnili v igro, po podaji z leve strani je žogo v lastno mrežo preusmeril Christalino Atemona. V 45. minuti bi lahko Sandro Jovanović še malce "zakuhal" tekmo, a z leve strani žogo poslal malo mimo vrat. V sodniškem dodatku je še Rimac preizkusil Likarja, ki je dvakrat dobro posredoval, vendar so sodniki že pokazali prepovedan položaj.

Josip Iličić je veliko poizkušal na tekmi z Bravom, a tokrat brez pravega učinka. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Drugi polčas se je začel po željah Brava. Baboula je podal z desne strani, v osrčju kazenskega prostora pa je sam ostal Jakupović in izvrstno s strelom s "škarjicami" povišal prednost Brava na 3:1. Jakupović je imel le malo zatem priložnost še z glavo, a se je izkazal Jurhar. Koprčani pa so se spet hitro vrnili, v 53. minuti je namreč Veljko Mijailović neoviran lepo zadel z roba kazenskega prostora. Razburljivo je bilo tudi v nadaljevanju. V 59. in 60. minuti je nevarno meril Pečar, Baboula pa zadel vratnico koprskih vrat, v 73. je na drugi strani zgrešil Matondo, v 78. je Jurhar obranil strel z glavo Bena Selana, Curcio je v 85. z glavo za nekaj centimetrov žogo poslal čez Bravov gol, v 88. je Sandi Nuhanović zgrešil iz ugodnega položaja v koprskem kazenskem prostoru, v 91. pa je Josip Iličić dobro izvedel prosti strel z roba kazenskega prostora, a je Likar s konicami prstov preprečil veselje izkušenemu igralcu Kopra. Admir Bristrić je malce zatem žogo poslal v Jurharjevo naročje v obetavnem napadu, v izdihljajih pa je Gidado priigral še najstrožjo kazen Šiškarjem, ko ga je podrl Ivan Borna Jelić Balta. V 95. minuti je z bele pike zadel prav rezervist Bristrić za končnih 4:2. Prva liga Telemach, 10. krog, izida nedeljskih tekem:

Mura - Olimpija 0:2 (0:2) Bravo - Koper 4:2 (2:1)