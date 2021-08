Zmaji pred spopadom s Portugalci: V nogometu je vse mogoče

Ljubljančani bodo imeli na povratni tekmi težko delo. Po prvi tekmi s portugalsko Santa Claro na Azorih pa bo ta še za odtenek težja. Šestouvrščeni klub portugalske lige v prejšnji sezoni je bil na prvi tekmi boljši nasprotnik, dosegel tudi dva gola, na drugi strani pa Olimpija ni sprožila niti enega strela. Za nameček je bil izključen še Uroš Korun. Olimpija je konec tedna na nek način le opravila popravni izpit in se z zanjo po navadi težkega gostovanja v Sežani vrnila z ligaško zmago (2:1), s katero se je dvignila pod vrh domače lestvice. "Igrali smo proti boljši ekipi od nas. Santa Clara ima več izkušenj in hitrosti. Zelo težko se jim je bilo zoperstaviti. Naša ekipa se še vedno oblikuje, saj smo zamenjali kar nekaj igralcev," je prvo tekmo za spletno stran kluba ocenil trener zeleno-belih Savo Milošević in priznal, da je bil scenarij z izidom 0:2 pravzaprav še dober, saj bi lahko gostje dobili še kakšen gol. Povratna tekma bo v četrtek v Stožicah. "Rezultat je še aktiven, a čaka nas zelo težka naloga. Premagati jih moramo s tremi zadetki razlike. V nogometu je vse mogoče in dali bomo vse od sebe, da jih v Stožicah presenetimo," je za spletno stran pokalnih zmagovalcev dejal trener Olimpije. Boljšega iz tega dvoboja nato v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Soči ali Partizan. "Čaka težka tekma. Poskušali se bomo pokazati v čim boljši luči. Igramo pred našimi navijači. To bo še en motiv več, da z njihovo pomočjo naredimo dober rezultat in da bomo dobro igrali," pa pred povratno tekmo v Stožicah za spletno stran zmajev pravi srbski štoper Đorđe Crnomarković.

Olimpiji bolje kaže v domačem prvenstvu. Po treh odigranih tekmah nove sezone je še neporažena. V Sežani je na gostovanju pri Kraševcih po rezultatskem zasuku prišla do druge zmage (2:1) in ob tekmi manj za dve točki (9-7) zaostaja za trenutno vodilnim Mariborom. Generalko pred evropskim spopadom je tako končala z zmago in boljšimi obeti ...