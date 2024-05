Zmaji pred večnim derbijem odslovili trenerja

"Z današnjim dnem mesto glavnega trenerja NK Olimpija Ljubljana po prekinitvi sodelovanja zapušča Zoran Zeljković," so sporočili na spletni strani zmajev, čeprav so vodilni možje v klubu še nedolgo tega zatrjevali, da Zeljković uživa njihovo popolno podporo.

43-letni strateg je zmaje vodil na 30 tekmah v vseh tekmovanjih in ob tem vpisal 16 zmag, 8 remijev in 6 porazov. Z Olimpijo je jeseni nastopal v skupinskem delu evropske konferenčne lige in proti Klaksviku ter Slovanu iz Bratislave tudi prišel do dveh zgodovinskih mednarodnih zmag.

"Klub se Zoranu, Džengisu in Benjaminu zahvaljuje za celoten doprinos v zmajevem gnezdu in jim v prihodnje želi vse dobro," so še zapisali na spletni strani Olimpije.