Zmaji s petardo začeli drugi del prvoligaške sezone

Nogometaši Olimpije so prednost na vrhu prvoligaške razpredelnice znova povečali na šest točk, potem ko so v prvi nedeljski tekmi zanesljivo (5:0) ugnali Primorje. Ajdovci so od 60. minute igrali s kar dvema igralcema manj, že v prvem polčasu je bil izključen Ishaq Rafiu, nato pa še Edin Suljanović. Na uradnem debiju v dresu zmajev se je med strelce vpisal Estonec Alex Tamm.