Zmaji proti Qarabaqu lovijo zgodovinsko uvrstitev v Ligo Evropa, 0:0*

Trener zmajev Jorge Henriques se je odločil za preverjeno začetno enajsterico, morda edino presenečenje je izbira napadalcaev, saj v konici začenjata Saar Fadida in Pedro Lucas. Za njima je v polju osem nogometašev, ki so to poletje redno začenjali tekme evropskih kvalifikacij. Silva, Ratnik, Muhamedbegović in Sualehe v obrambi, v sredini pa od desne proti levi Sešlar, Elšnik, Doffo in Rui Pedro.