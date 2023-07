Olimpija vodi ob polčasu, Doffo pripravil akcijo za gol Nukića, 1:0*

Zmaji so veljali za favorite in v skladu s tem tudi začeli srečanje pred domačimi navijači. Prvi je v osmi minuti zapretil Rui Pedro, ki je z leve strani meril na daljšo vratnico, a za približno meter nenatančno. Valmiera je bila stisnjena pred svoj gol in ni imela veliko od igre, vendar je hitro pokazala, da zna biti še kako nevarna iz protinapadov, v katerih sta najbolj pretila Alioune Ndoye in Camilo Mena.