Zmaji še brez prejetega gola v novi sezoni: 'Ponosen sem na ekipo'

Ljubljanski nogometaši so v Kopru prišli do tretje zaporedne zmage v novi sezoni in tudi tretje z nedotaknjeno mrežo. Kljub temu da so se v zadnjih minutah dvoboja ugasnili reflektorji in so morali na razplet tekme počakati slabo uro, so varovanci Victorja Sancheza na koncu prišli do novih treh točk. Olimpija je tako po dveh krogih stoodstotna, pred novo evropsko preizkušnjo pa so zeleno-beli na Bonifiki zaigrali v nekoliko premešani začetni postavi. Zmaji se pripravljajo na povratni obračun v kvalifikacijah Konferenčne ligo. Po prvem dejanju imajo proti ukrajinskemu predstavniku dva gola naskoka.