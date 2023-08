Zmaji si lahko oddahnejo: Uefa objavila kazen za vdor navijačev

Čeprav bodo morali za vdor navijačev po zmagi nad Ludogorcem globoko seči v žep, so si v taboru zmajev zagotovo oddahnili. Uefa je namreč odločila, da bodo Stožice za torkov spektakel med Olimpijo in Galatasarayem v popolnosti odprte. Ob tem bodo morali Ljubljančani za vdor navijačev in metanje predmetov na igrišče plačati 20 tisoč evrov.

Timi Max Elšnik z navijači slavi napredovanje v 3. krog kvalifikacij za Ligo prvakov. FOTO: Aljoša Kravanja Olimpiji je ta teden uspel zgodovinski dosežek, saj si je po zmagi nad Ludogorcem prvič zagotovila nastopanje v skupinskem delu enega od evropskih klubskih tekmovanj. Navijači zmajev so zmago nad bolgarskim prvakom (2:1) proslavili z vdorom na travnato zelenico Stožic, zaradi česar je Uefa v preteklosti že znala zapirati stadione. Tokrat pa je Ljubljančanom prizanesla. Poleg finančne kazni, ki jo bodo glede na nedavne uspehe zmaji brez težav plačali, se je namreč odločila zgolj za pogojno kazen. Olimpiji se zaradi vdora navijačev na zelenico dodeli kazen ene tekme za zaprtimi vrati, ki jo bo morala odslužiti na naslednji tekmi v vlogi gostitelja pod okriljem Uefe, je moč razbrati iz dokumenta, objavljenega na spletni strani evropske nogometne zveze, kjer nadalje piše, da Olimpiji vendarle ne bo treba zapreti stadiona, če se podoben prekršek v naslednjih dveh letih ne bo ponovil. V taboru zmajev so vstopnice za torkovo domačo tekmo s turškim velikanom že dali v prodajo. Že zdaj pa je jasno, da bo šlo za rekorden obisk, kar se tiče evropskih klubskih tekem v Stožicah. Uspešen teden za slovenske predstavnike v Evropi sta po torkovem napredovanju Olimpije v četrtek dopolnila Celje in Maribor. Prvi so po enajstmetrovkah presenetljivo izločili portugalsko Vitorio iz Guimaraesa, drugi pa so v zadnji sekundi podaljška z golom Josipa Iličića strli odpor luksemburškega Differdanga. Celje se bo v 3. krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo pomerilo z beloruskim Nemanom Grodnim, medtem ko vijoličaste čaka še en turški velikan, in sicer Fenerbahče, za katerega nastopa slovenski reprezentant Miha Zajc.