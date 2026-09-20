Zmaji znova razočarali: Bravo do zmage nad Olimpijo celo z igralcem manj

Ljubljanski obračun je bil tokrat v Domžalah, saj v Stožicah znova prenavljajo igralno površino. Ekipi sta vanj vstopili s kar dobrima popotnicama. Bravo je bil neporažen na zadnjih treh tekmah, Olimpija pa na dveh. Bravo pa je kljub kar precej odsotnostim še naprej trn v peti mestnim tekmecem. Premagal jih je namreč že šestič zapovrstjo v ligi, junak pa je bil Sandi Nuhanović z dvema uspešno izvedenima enajstmetrovkama. Bravo z 18 točkami ostaja v stiku z vodilnim Mariborom (20), Olimpija pa kljub temu, da je imela od 70. minute igralca več, ostaja pri 14.

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Uvod je bil precej miren, brez priložnosti, tudi poskus Olimpijinega Indrita Tucija v 19. minuti je bil precej nenatančen. Prvo resno razburjenje pa je sledilo v 28. minuti, ko je Sandi Nuhanović uspešno izvedel enajstmetrovko za 1:0, iztržil pa jo je Okpo Mazie, nad katerim je Marko Ristić naredil prekršek v kazenskem prostoru. Prav Nuhanović in Mazie sta bila tudi strelca na prvi medsebojni tekmi sezone, ki jo je Bravo dobil z 2:0.

Tekma med Bravom in Olimpijo je bila danes odigrana v Domžalah FOTO: Facebook

Zeleno-beli so nekajkrat sicer imeli na voljo nekaj (pol)priložnosti, najlepšo pa je v 43. minuti zapravil Dimitar Mitrovski, ko je streljal v kazenskem prostoru malce z desne strani, ob bližnji vratnici pa mu je veselje preprečil izkušeni Matjaž Rozman v vratih Šiškarjev. Tik pred odhodom na glavni odmor pa je Mitrovski vendarle poravnal izid, potem ko je po dolgi podaji v kazenskem prostoru spretno prišel do strela. Kmalu po začetku drugega dela, ki ga je Olimpija začela bledo, je sodnik Denis Halilović dosodil najstrožjo kazen v korist Brava, ko je Marwann Nzuzi v roko zadel Kristjana Bendro, odločitev pa je obstala tudi po pregledu posnetka. Z bele pike je v 57. minuti spet streljal Nuhanović in zanesljivo zadel za 2:1.

Po zadetku je zeleno-bela zasedba prevzela terensko pobudo, imela v 69. minuti prek Marvina Cunija lepo priložnost za izenačenje, a je Lan Štravs v zadnjem trenutku toliko blokiral strel, da je žoga končala v kotu. Je pa Olimpija dobila dodaten zagon v 70. minuti, ko je Divine Omoregie zaradi prekrška nad Dinom Kojićem dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča. Igra je nato večinoma potekala na polovici Brava, strateg Olimpije Jugoslav Trenčovski je v zadnjih minutah še dodatno okrepil napad, toda šišenska ekipa je praktično brez težav držala prednost.