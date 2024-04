Zmaji uradno predali naslov: Mi smo svoje priložnosti že veliko prej zapravili

Ljubljanska Olimpija je v Celju zabeležila minimalen poraz in praktično ter teoretično predala naslov državnega prvaka. Edini zadetek na tekmi 33. kroga je padel v 59. minuti, ko je z razdalje zadel Jegor Prucev, sicer posojeni nogometaš beograjske Crvene zvezde. Domači so z osvojenimi tremi točkami potrdili prvo mesto na lestvici v sezoni 2023/24 in s tem drugi osvojeni naslov prvaka v klubski zgodovini, zmaji pa imajo v tem trenutku pred Mariborčani tri točke prednosti.

Tri kroge pred koncem imajo Celjani, ki so na vrhu lestvice celotno sezono z izjemo prvih dveh krogov, 12 točk več od zeleno-belih. Te pa še čaka boj za drugo mesto, tretjeuvrščeni Maribor za njimi zaostaja za tri točke.

Celjani so pred svojimi gledalci, ki so se zbrali v za Celje rekordnem številu, uresničili cilj in potrdili naslov prvaka z drugo zmago na četrti medsebojni tekmi z ljubljansko ekipo v tej sezoni.

Jasno pa je že, da bodo vsi trije igrali na evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni. "Celju čestitam za zaslužen naslov. Mi smo svoje priložnosti že veliko prej zapravili. Današnja tekma je bila z vidika visokega pritiska in ustvarjenih priložnosti, ki bi jih morali bolje izkoristiti, odigrana po željah. Na drugi strani so domači uspeli zadeti in posledično tudi zmagali. Do konca prvenstva bo vsaka tekma zelo pomembna. Smo Olimpija, zato želimo sezono kljub tokratnem neuspehu zaključiti maksimalno," je za uradno klubsko spletno stran povedal strateg zeleno-belih Zoran Zeljković.

Zoran Zeljković FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Zahtevna tekma, a najprej čestitke Celju za osvojitev naslova državnega prvaka. Mislim, da smo videli zanimivo tekmo, šlo je za dvoboj dveh dobrih ekip, borili smo se, uspešnejši so bili domači. Enkrat so sprožili proti golu in zadeli. Odločil je strel z razdalje. To je nogomet. Čestitke torej Celju, naslednje leto pa se bomo vrnili in ponovno lovili naslov. Vemo, da sezona ni končana. Tri tekme so pred nami. Sezono vsekakor želimo skleniti na drugem mestu, za kar pa se bomo morali še potruditi," je za uradno spletno stran zmajev dejal branilec Jorge Silva.

Prihodnji vikend bo v Stožicah gostovala Mura, 11. maja sledi gostujoči večni derbi, v zadnjem krogu aktualne sezone pa bo Olimpija gostila Bravo.