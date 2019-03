'Zmaji' uspešni tudi proti Celju, Mura in Domžale do remija brez zadetkov

Takrat in praktično celo drugo polovico prvega polčasa so bili gosti celo nevarnejši, a pravega strela jim ni uspelo sprožiti. V uvodu tekme pa je imela ljubljanska ekipa nekaj pol-priložnosti, med drugim je Črnic v deveti minuti z roba kazenskega prostora meril točno v Jurharja, v četrti pa je Mario Jurčević močno z leve strani zadel drugo vratnico.

Ljubljančani in Celjani si v prvem polčasu niso priigrali prav resne priložnosti z izjemo 45. minute, ko je po dolgi podaji Erica Boakyeja in nespretnosti Dušana Stojinovića Matic Črnic sam prišel pred Metoda Jurharja in ga premagal za 1:0.

Olimpija je po uspehu v Krškem niz zmag podaljšala na tri tekme, pa čeprav je igrala brez Mackyja Bagnacka , Jana Andrejašiča , Nika Kapuna , Jana Gorenca ter tudi Roka Kronavetra in Mirze Mujčića . Na drugi strani so Celjani, ki so pogrešali kaznovanega Lovra Cveka , po jesenskem remiju v Stožicah ostali brez točke, kar pomeni, da se tudi niz Dušana Kosića brez zmage proti Olimpiji nadaljuje.

V drugem polčasu je prvi v 51. minuti zagrozil Jucie Lupeta, a brez uspeha, tako kot Črnic v 55 minuti, ko je zgrešil iz obrata. Ljubljančani, ki so igrali v črnih dresih (kot spomin na ustanovitev Akademske športne zveze Olympia leta 1955), so bili v teh trenutkih tisti, ki so pokazali več želje po zadetku, Celjani pa so nase opozorili v 63. minuti, ko je protinapad slabo končal Mitja Lotrič.

V 65. minuti je v igro pri Olimpiji vstopil novinec Rok Kidrič (v začetni postavi je bil prvič tudi mladi, še ne 18-letni Matija Burin), malce pozneje pa je domača ekipa povedla z 2:0, potem ko sta kombinirala Asmir Suljić in Stefan Savić, slednji pa se je vpisal med strelce. Suljić se je z enajsto asistenco izenačil z doslej vodilnim Mariborčanom Amirjem Derviševićem.

Celjani so tik pred tem v želji po izenačenju na igrišče poslali še enega napadalca, a se jim to ni obrestovalo. Olimpija je kljub ne ravno blesteči predstavi brez posebnih težav tekmo pripeljala do zanje srečnega konca.



Spektakel v Fazaneriji z napako

Nogometaši Mure so še drugo tekmo zapovrstjo igrali neodločeno, po Mariboru zdaj še z Domžalami. S slednjimi v tej sezoni še niso izgubili, prva tekma v Fazaneriji se je končala s 5:1 v korist Sobočanov, druga v Domžalah pa 2:2.

Tokrat gledalci, ki so prvič uživali po pozimi postavljenimi reflektorji, niso videli zadetka, tudi resnih priložnosti ob čvrsti igri obeh ekip ni bilo. S tem so povsem zadovoljni Domžalčani, ki so po besedah trenerja Simona Rožmana tudi igro nastavili tako, da osvojijo točko.

Mura, pri kateri je manjkal Luka Bobičanec, je bila sicer malce odločnejša, a brez pravih idej ob čvrsti domžalski igri.

Prvi polčas ni postregel s prav veliko priložnostmi, a v odličnem vzdušju, ki so ga ustvarile polne tribune prvič z reflektorji razsvetljene Fazanerije, so imeli oboji po nekaj pol-priložnosti. Najnevarnejši je bil poskus Luke Šušnjare v 15. minuti, ko je z 18 metrov meril le malce premalo natančno. Isti igralec je v 18. minuti zgrešil celo žogo.

Domžale, ki so med drugim igrale brez Senijada Ibričića, so zagrozile v 14. minuti po nenatančnem strelu Adama Gnezde Čerina in Shamarja Nicholsonav 30. minuti, ko Matko Obradović ni imel veliko dela.

Tudi uvod drugega polčasa ni prinesel posebnega razburjenja v napadalnem delu igre, priložnosti so bile ob igri, potekajoči večinoma med kazenskima prostoroma, redke. Eno izmed njih je v 62. minuti zapravil Nino Kouter, ki je malce po desni prišel v kazenski prostor, nato pa žogo neodločno poslal proti vratom. To pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija na tekmi.

Prva Liga Telekom Slovenije, 21. krog, izida:

Olimpija Ljubljana - Celje 2:0 (1:0)

Črnic 45., Savić 68.



Mura Domžale 0:0