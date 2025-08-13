Svetli način
Nogomet

Zmaji v 'albanskem kotlu' pričakujejo napredovanje

Tirana, 13. 08. 2025 18.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
3

Ekipa Olimpije je dopotovala v Albanijo, kjer jo jutri čaka povratni obračun 3. kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo proti KF Egantii. Po čarterskem poletu iz Ljubljane je ekipa prispela v Drač, kjer bodo aktualni prvaki Slovenije imeli bazo v naslednjih dneh. Prenos obračuna iz Albanije v četrtek ob 20.50 na Kanalu A in VOYO.

UEFA Kvalifikacije za Konferenčno ligo: Egnatia - Olimpija 
UEFA Kvalifikacije za Konferenčno ligo: Egnatia - Olimpija  FOTO: VOYO

Po kosilu v hotelu je za klubsko spletno stran o povratku v Albanijo spregovoril Jurgen Celhaka. "Vedno je dober občutek, ko se vrneš v domovino, kjer si začel z nogometom. V Tirani sem igral 15 let in na to obdobje imam res lepe spomine," je za uradno spletno stran Olimppije dejal vezist.

Erwin Van De Looi bo uradno debitiral na klopi Olimpije.
Erwin Van De Looi bo uradno debitiral na klopi Olimpije. FOTO: Luka Kotnik

O primerjavi med albansko in slovensko ligo. "Slovenska liga je kakovostnejša od albanske, vendar tudi ta raste. Pred štirimi leti, ko sem tu še igral je bila liga izredno tekmovala. Tudi zdaj je tako: štiri ekipe se borijo za naslov. Slovenski nogomet je zagotovo kakovostnejši, vendar menim, da hitro napreduje tudi albanski."

Kaj je na prvi tekmi manjkalo, da bi si priigrali rezultatsko prednost? "Na prvi tekmi smo bili boljša ekipa, nadzirali smo tekmo, imeli več posesti nad žogo, imeli več priložnosti in zapravili enajstmetrovko, kar je sestavni del nogometa. Za napredovanje moramo izboljšati predvsem igro v napadalni tretjini in biti učinkovitejši pred golom. Verjamem, da nam bo to uspelo in bomo napredovali."

Jurgen Celhaka
Jurgen Celhaka FOTO: Damjan Žibert

Kakšno vzdušje lahko pričakujemo na stadionu: "Kljub temu, da na Egnatia Areni še nisem igral, sem slišal, da je na velikih tekmah odlična atmosfera. Lokalci obožujejo svoj klub in ga glasno podpirajo s tribun. Smo ekipa z evropskimi izkušnjami, tako da sem prepričan, da nas to ne bo zmedlo in bomo odigrali po svojih najboljših sposobnostih."

Zmaje na stadionu čaka še uradni trening. Tekma med Egnatio in Olimpijo bo na sporedu jutri z neposrednim prenosom na Kanala A in VOYO od 20:50 naprej.

nogomet konferenčna liga olimpija egnatia
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kiropraktik
13. 08. 2025 19.54
Olimpija nima za burek!
ODGOVORI
0 0
NIKI 2
13. 08. 2025 19.14
+1
Če se ne uvrstijo dalje bi bilo smiselno da se domov vrnejo peš . Da nekaj prišparajo pri proračunu in tudi lahko raziščejo Balkansko migrandsko transverzalo,spotoma pa še obiščejo sorodnike dedke babice strice tete in še koga.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
13. 08. 2025 19.07
+1
Ha ha so pa optimisti
ODGOVORI
1 0
