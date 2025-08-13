Zmaji v 'albanskem kotlu' pričakujejo napredovanje

Po kosilu v hotelu je za klubsko spletno stran o povratku v Albanijo spregovoril Jurgen Celhaka . " Vedno je dober občutek, ko se vrneš v domovino, kjer si začel z nogometom. V Tirani sem igral 15 let in na to obdobje imam res lepe spomine ," je za uradno spletno stran Olimppije dejal vezist.

O primerjavi med albansko in slovensko ligo. " Slovenska liga je kakovostnejša od albanske, vendar tudi ta raste. Pred štirimi leti, ko sem tu še igral je bila liga izredno tekmovala. Tudi zdaj je tako: štiri ekipe se borijo za naslov. Slovenski nogomet je zagotovo kakovostnejši, vendar menim, da hitro napreduje tudi albanski ."

Kaj je na prvi tekmi manjkalo, da bi si priigrali rezultatsko prednost? " Na prvi tekmi smo bili boljša ekipa, nadzirali smo tekmo, imeli več posesti nad žogo, imeli več priložnosti in zapravili enajstmetrovko, kar je sestavni del nogometa. Za napredovanje moramo izboljšati predvsem igro v napadalni tretjini in biti učinkovitejši pred golom. Verjamem, da nam bo to uspelo in bomo napredovali ."

Kakšno vzdušje lahko pričakujemo na stadionu: "Kljub temu, da na Egnatia Areni še nisem igral, sem slišal, da je na velikih tekmah odlična atmosfera. Lokalci obožujejo svoj klub in ga glasno podpirajo s tribun. Smo ekipa z evropskimi izkušnjami, tako da sem prepričan, da nas to ne bo zmedlo in bomo odigrali po svojih najboljših sposobnostih."

Zmaje na stadionu čaka še uradni trening. Tekma med Egnatio in Olimpijo bo na sporedu jutri z neposrednim prenosom na Kanala A in VOYO od 20:50 naprej.