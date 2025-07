Zmaji v Andori branijo prednost dveh zadetkov

Nogometaši Olimpije so po drugi prvenstveni zmagi, v soboto so bili na gostovanju s 3:0 boljši od Aluminija, odpotovali v Andoro, kjer so v ponedeljek zvečer opravili uradni trening pred nocojšnjim srečanjem (20.30).

Čeprav Ljubljančani proti polprofesionalni zasedbi veljajo za izrazite favorite, previdnost ni odveč. To je navsezadnje lepo pokazala že prva tekma, ko so varovanci Jorga Simaa odigrali naravnost katastrofalen prvi polčas in nato še slabše odprli drugega, ko je po vsega petih minutah nadaljevanja Rafel Baldres Hermann z avtogolom povišal prednost gostov.

To je na tribunah Stožic sprožilo val žvižgov na račun domače zasedbe, nekaj smo jih sicer lahko slišali tudi že v prvem polčasu. In očitno je to prebudilo aktualne državne prvake, ki so na krilih super rezervista Dioga Pinta uspeli obrniti srečanje in poskrbeli, da imajo pred torkovim obračunom vse v svojih rokah.