Zmaji v mladinski Ligi prvakov proti španski Celti

Srečanja prvega kroga (round of 64) tega elitnega tekmovanja bodo odigrana 2. in 3. marca. Mladinska Liga prvakov bo potekala po principu izločanja. V vsakem krogu bodo torej ekipe odigrale eno tekmo, ki bo odločala o zmagovalcu, ki bo napredoval na naslednjo stopnjo. Glavni trener mladinske selekcije Olimpije, Milan Anđelković, je za klubsko spletno stran podal svoj odziv na rezultate žreba. Zaveda se, da se bodo zmaji pomerili s kvalitetno špansko ekipo. "Vsi vemo, da je Celta Vigo klub z dobrim renomejem. Španski nogomet je zelo tehničen in definitivno je nasprotnik zelo dober. Pred žrebom se z možnimi nasprotniki nisem veliko ukvarjal in nisem imel nobenih posebnih želja. To, kar ti žreb dodeli, moraš sprejeti in se na tekmo ustrezno pripraviti."Ples kroglic je odločil tudi, da se bo srečanje odigralo v Ljubljani: "Zagotovo je določena prednost, da bomo srečanje odigrali doma, ni pa to odločilnega pomena. Ne bo nam potrebno potovati in navajeni smo na domače okolje, vendar to še nič ne pomeni."