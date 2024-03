Zmaji vodili že s 3:0, na koncu pa trepetali za zmago proti Kopru

Nogometaši Olimpije so v derbiju 28. kroga prve lige s 3:2 premagali Koper. V Stožicah je dolgo kazalo na zanesljivo zmago zmajev, ki so v 65. minuti preko Marka Bresta povedli že s 3:0, a so se kanarčki uspeli približati po golih Timotheja Nkade in Osujija Amarachija, za izenačenje pa jim je zmanjkalo časa.