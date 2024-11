Zmaji želijo dominirati, Cesarju v čast, da se v Stožice vrača z Mariborom

OGLAS

Victor Sanchez se je izkazal kot zelo prilagodljiv trener, a je tokrat vendarle napovedal "dominacijo" svojih varovancev. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Španec na klopi Olimpije je bil na uvodu sobotne novinarske konference kristalno jasen. Na vprašanje, kaj pričakuje od drugega večnega derbija sezone, je kot iz topa odvrnil, da pričakuje zmago. "To je edino, o čemer razmišljamo. Seveda pričakujemo najboljšo verzijo tekmeca, ki se je od naše prve medsebojne tekme v Mariboru (konec avgusta, op. a.) močno izboljšal. Pred nami je velik izziv in obenem priložnost, da povečamo razliko pred tekmecem. Daleč je še do konca sezone, ampak točke proti rivalom za naslov so vedno zelo pomembne," je nato pojasnil. Olimpija v derbi vstopa v nizu šestih zaporednih zmag. Maribor je, odkar je na trenerski stolček sedel Boštjan Cesar, trikrat zmagal in enkrat remiziral. Zato slednji svoj prvi večni derbi v vlogi trenerja upravičeno pričakuje samozavestno. "Veliko tekem je do konca, zato na derbi ne gledamo kot na prelomnico sezone. Naredili bomo vse, da pridemo do pozitivnega rezultata. Potrebujemo kompaktnost v obrambi in hitrost v napadu. Imamo igralce, ki lahko z individualno kakovostjo odločijo tekmo, pričakujem pa tudi, da bomo uspešnejši v prekinitvah kot doslej," je o pričakovanjih pred potjo v Stožice povedal Cesar.

Trenerja polna pohval drug za drugega Mariborčani so v minulem krogu minimalno (1:0) ugnali Radomlje, a si za bledo predstavo prislužili tudi nekaj žvižgov. Enak rezultat je uspel Olimpiji, ki pa je s pristopom v Celju navdušila svoje navijače, čeprav so bili Celjani statistično gledano precej boljši. Sanchez se je namreč odločil za nizko branjenje pred svojimi vrati, zmaji pa so udarili iz enega redkih protinapadov, ko je zadetek "začaral" Raul Florucz. Tokrat bo načrt Ljubljančanov vendarle nekoliko drugačen, je priznal nekdanji nogometaš Reala: "V 90 minutah se lahko zgodi vse, še posebej ko igraš proti dobrim ekipam. Seveda imamo idejo in vzorce, kako si želimo igrati, predvsem pa si želimo biti prilagodljivi glede na stanje na zelenici. Želimo dominirati, ampak smo dovolj skromni, da razumemo, da bo imel tudi tekmec svoje trenutke v tekmi, ko bomo morali trpeti." Sanchez je glede Mariborčanov dodal še, da premorejo ogromno individualne kvalitete. Cesar pa je pohvale vrnil na drugo stran Trojan: "So zelo kompaktna ekipa, z agresivnimi igralci na sredini igrišča. Po odvzetih žogah so zelo nevarni in prihajajo v priložnosti, kar so pokazali že na vseh prejšnjih tekmah, ne samo v Helsinkih."

Za zmaje sta v Helsinkih zadela Marko Brest in Peter Agba. FOTO: Profimedia icon-expand

V Helsinkih že razmišljali o Mariboru Olimpija je v Helsinkih prišla do druge zaporedne zmage, ki je bila še toliko slajša, ker je Sanchezu uspelo odpočiti nekaj prvokategornikov. Jorge Silva, Agustin Doffo in Florucz so obračun spremljali s klopi, Alex Blanco in Marko Ristić sta vstopila v nadaljevanju. "Ob izbiri začetne enajsterice imam vedno v mislih tudi prihajajočo tekmo. Obremenitev je zelo pomembna. Velikokrat se zgodi, da imajo nogometaši malenkostne težave, ki lahko čez čas postanejo resnejše, če vedno igrajo v prvi postavi. Sezona je zelo dolga. Na koncu se želimo boriti za naslov, zato je zelo pomembno, da se, kolikor je mogoče, izognemo poškodbam. Med tednom so nekateri pokazali, da lahko računam nanje," je svoje varovance za prikazano na severu Evrope pohvalil Sanchez. 48-letnik je ob zmagi v Celju ostal brez Pedra Lucasa, ki bo dlje časa odsoten zaradi strganih križnih vezi. Derbi bo zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov izpustil tudi David Sualehe. Na drugi strani bo iz istega razloga manjkal Blaž Vrhovec.

Boštjan Cesar bo ognjeni krst na večnih derbijih doživel v Ljubljani. Pred navijači, ki jih je pred nekaj tedni razbesnel s podpisom za Maribor. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Cesar: V čast mi je, da v Stožice prihajam z Mariborom Sanchez je obenem izpostavil, da se nadeja dobrega vzdušja, da bodo tribune polne in bodo stale za njegovimi varovanci. Zelo buren sprejem se obeta Cesarju, saj nekateri ljubljanski navijači niso dobro sprejeli, ko je prevzel vodenje najuspešnejšega slovenskega kluba. "Vemo, kaj derbi pomeni vsem nam, igralcem in štabu, pa tudi navijačem. Želim si, da bi bila ekipa odločna. V čast mi je, da v Stožice prihajam z Mariborom, v tem ne vidim nobenega problema," se sprejema domačih navijačev ne boji Cesar. Iz vrst zmajev so v soboto sporočili, da so prodali osem tisoč vstopnic, kar je točno polovica kapacitete največjega stadiona pri nas. V klubu se nadejajo, da bo navijače privabila tudi ugodna vremenska napoved. Skupaj z gostujočimi privrženci, ki bodo v Ljubljano pripotovali z avtobusi, naj bi jih bilo okoli deset tisoč.