Zmaji želijo ostati na vrhu: 'Smo v naletu'

Eden najbolj izkušenih zmajev Matic Fink, ki se je v tabor zeleno belih vrnil pred pol leta, se zaveda zahtevnosti gostovanja v Kidričevem, a hkrati ga veseli dejstvo, da so zmaji ta hip najbolj vroča ekipa v PLTS. "Ta teden smo posvetili pripravi na tekmo v Kidričevem. Upam, da bomo uspešno nadaljevali ta niz zmag. Zavedamo se, kaj nam ta tekma prinaša, vemo pa, da bo teren zelo težek in da bo nasprotno moštvo maksimalno motivirano. Neglede na vse mislim, da če bomo pravi in bomo igrali na našem nivoju, potem bodo vse tri točke naše,"je za uradno spletno stran Olimpije prepričan Fink, ki pričakuje težko gostovanje, a cilj je jasen ... "Zagotovo je pred nami zahtevna tekma, vendar smo v naletu in gremo na zmago. Na igrišču pričakujem trd boj z malo priložnostmi in upam, da bomo mi svoje izkoristili."