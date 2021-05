Zmaji po osvojenem pokalu: Vsak je moral pred finalom razčistiti sam pri sebi

Celjani ostajajo osmoljenci pokalnih finalov. V desetem nastopu so doživeli še deveti poraz, pokalne krone se veselijo v taboru Olimpije. Ljubljančani so na Bonifiki prišli do novega pokalnega naslova, tretjega v zadnjih štirih letih. Zmage zmajev (2:1), pri katerih sta gole dosegla Đorđe Ivanović in Nik Kapun, so se razveselili tudi v Domžalah, saj so si te tako zagotovile nastop v kvalifikacijah Konferenčne lige UEFA v prihodnji sezoni. Zasedba iz mesta grofov pa ostaja pri le enem pokalnem naslovu, čeprav je že desetič igrala v finalu. Tokratna zmaga bi jo popeljala tudi v evropska tekmovanja, a se ni izšlo po njenih željah.

