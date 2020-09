Zmeda pri Fulhamu: Khan se je opravičil navijačem, Parker razočaran

Prav zato se je po porazu z Aston Villo (0:3) oglasil sin prvega moža kluba Shahida Khana Tony Khan , ki opravlja vlogo enega od direktorjev. Zapisal je: "Opravičujem se vsem navijačem za današnjo predstavo. Odkar smo dosegli napredovanje v Premier League, iščemo novo okrepitev na položaju centralnega branilca. Dve naši tarči sta imeli koronavirus, tretja se nam je izmuznila, s četrto pa smo imeli drugačne težave. Obljubljam, da bomo do konca prestopnega roka še pripeljali nove okrepitve in da se bo ekipa odrezala bolje, kot se je tokrat."

Tri tekme, prav toliko porazov in kar deset prejetih zadetkov. To je izkupiček Fulhama na začetku nove premierligaške sezone. In ker med navijači Londončanov še živi spomin na sezono 2018/2019, ko je njihov klub porabil več kot 100 milijonov evrov, a vseeno izpadel, so se na družbenih omrežjih že začeli spraševati, ali se zgodovina ponavlja.

'Takšne poteze ne bodo pomagale'

In čeprav je bila večina mnenja, da je komunikacija predsednika kluba z navijači na takšen način odlična, vsi le ne menijo tako. Mednje očitno sodi tudi trener FulhamaScott Parker, ki se je na novinarski konferenci pred četrtkovo tekmo ligaškega pokala z Brentfordom čudil Khanovi potezi. "To ni nekaj, s čimer bi se strinjal. Takšne poteze ne bodo pomagale. Poleg tega pa sem razočaran, ker se je opravičeval za našo predstavo. Je kar je," je bil razočaran nekdanji nogometaš Tottenhama, West Hama in Fulhama, ki na klopi Londončanov sedi od konca februarja 2018.

'Khan je klovn, Fulham pa bo izpadel'

Khana pa sta v studiuSky Sportsa raztrgala strokovna komentatorjaJamie Carragher in Roy Keane. "Še nikoli nisem bil bolj prepričan, da bo ekipa izpadla, kot sem trenutno za Fulham. V obrambi so tako slabi, da smo se na trenutke kar smejali. Če želijo imeti kaj možnosti za obstanek, potrebujejo vsaj tri ali štiri nove branilce," je začel nekdanji branilec Liverpoola.

"Kakšen klovn. Težava je, ker se komunikacija med navijači in vodilnimi v klubu nikoli ne konča dobro. Na koncu so vselej solze. Kaj naj si o takšnih besedah mislijo Parker in njegovi varovanci? Moral bi zapreti usta," je bil oster Carragher, ki se je spomnil tudi na dogajanje izpred dveh let.

Takrat je prav Khan skrbel za okrepitve Fulhama. Kočarji so zapravili skoraj 115 milijonov evrov, za obstankom v ligi pa na koncu zaostali za debelih deset točk. "On je tisti, ki je kupoval nogometaše in s tem napravil pravi kaos. Na njegovem mestu bi sklonil glavo in bil tiho. Bolj sem prepričan, da bo Fulham izpadel, kot da bo Liverpool prvak. Izpadli bodo."

"Vsi govorijo o komunikaciji z navijači, a o klubskem trgovanju res ne bi smel govoriti na Twitterju," je dodal Keane, ki je Khanov zapis označil za bizarnega.