Zmeda v afriški ligi prvakov: povratno srečanje finala bo ponovljeno!

Pred dnevi se je na zelo sporen način zaključila sezona v najelitnejšem afriškem klubskem tekmovanju. Nogometaši Esperanca so na povratni tekmi doma z 1 : 0 ugnali Wydad iz Casablance, s čimer so Tunizijci četrtič v zgodovini dvignili to lovoriko, slavje pa je trajalo le nekaj dni.

Takole so nogometaši Esperanca proslavljali lanski naslov, ko so v finalu ugnali egiptovski Al-Ahly. FOTO: AP Prva tekma se je v Maroku končala z 1 : 1, kar je sledilo na povratni tekmi pa je bila prava komedija zmešnjav in zagotovo ne najboljša reklama za sodniški sistem VAR. Le-ta namreč ni deloval, ko je sodnik v 59. minuti tekme gostom neupravičeno razveljavil izenačujoči zadetek. Sledil je protest nogometašev Wydada, ki so zaradi neuporabe video sodnika naposled zapustili igrišče. Glavni sodnik je po več kot uri čakanja naposled tekmo brez pravega pojasnila prekinil in naslov je drugič zapored pripadel Tunizijcem. Nedavno se je zaradi tega v Parizu sestal izvršni komite Afriške nogometne zveze CAF, ki je odločil, da je bila tekma izvedena v neregularnih pogojih. Povratno srečanje finala bo tako ponovljeno na nevtralnem igrišču, a šele po tem, ko se zaključi afriški pokal narodov. Ta bo na sporedu od 21. junija do 19. julija. Nogometaši trenutno vodilne ekipe tunizijskega prvenstva morajo tako prejete medalje in pokal vrniti afriški nogometni zvezi. Kje bo finale odigran, še ni znano, največ se omenja Južno Afriko. Odločitev je pričakovano sprožila val različnih odzivov. Predsednik Esperanca Hamdi Meddeb je dejal, da je njegov klub plačal napake drugih, za katere ni sam kriv, ter da bi zanje morali odgovarjati pri CAF-u. Povsem drugače so se na novico odzvali pri Maročanih, kjer so zapisali, da je ponovitev finala edina smotrna odločitev po škandalu na povratni tekmi, ki meče slabo luč na celoten afriški nogomet. Takšnemu mnenju se pridružuje večina svetovne nogometne javnosti. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke