Zmeda v Bolivija: Sodnik pokazal na enajstmetrovko po odločitvi VAR-a, čeprav video sodnika sploh ni imel na voljo

Ob rezultatu 1 : 0 v prid gostujoče ekipe je v 94. minuti sodnik po sporni situaciji v gostujočem kazenskem prostoru pokazal na enajstmetrovko. Po daljšem pregovarjanju z obema klopema je sodnik signaliziral uporabo sodniškega video pomočnika VAR, čeprav ga v Boliviji sploh ne uporabljajo. Klop Bolivarja, sicer največjega bolivijskega kluba, je ob tem popolnoma izgubila živce, tako da so sodnika za nekaj časa zaščitili celo pripadniki policije in vojske.



Dosojeno enajstmetrovko domačinom sicer ni uspelo izkoristiti. Bolivar je tako prišel do novih treh točk, edini zadetek na tekmi je v 87. minuti zabil Vladimir Castellon. Klub iz La Paza je trenutno na drugem mestu bolivijskega prvenstva, medtem ko Always Ready trenutno zaseda šesto pozicijo.