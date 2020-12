Zmeda v Juventusu: kdo sploh odreja taktiko – Pirlo, Tudor ali kdo tretji?

Čeprav so po uvodnih devetih krogih italijanskega državnega prvenstva nogometaši Juventusa še brez poraza (zbrali so več neodločenih izidov kot zmag, op. a.), pa njihova igra in pristop močno skrbita številne privržence torinskega velikana.

Vse od prihoda novega trenerja, sicer legende kluba Andree Pirla, devetkratni zaporedni italijanski državni prvak še ni prepričal ne z igro ne z rezultati. Tudi v Ligi prvakov, ne glede na dejstvo, da si je Juventus ob Barceloni zlahka že dva kroga pred koncem zagotovil napredovanje v izločilne boje, Cristiano Ronaldo in druščina igrajo po sistemu 'toplo-hladno', kar so po zadnjem presenetljivem prvenstvenem remiju proti Beneventu (1:1) opozorili tudi tamkajšnji mediji. Predvsem so se v podrobnejšo analizo spustili pri časniku Corriere della Sera, čigar novinar se sklicuje na vire iz garderobe 'stare dame', ki se pritožujejo nad zmedenostjo. Natančneje nad taktično oziroma strateško nedefiniranostjo.