Ana Milović si je v Sloveniji v dresu ŽNK Olimpija prislužila sloves ene najbolj učinkovitih napadalk v zadnjih letih. V dresu Olimpije je tako v 114 tekmah zabila kar 277 zadetkov. V štirih zaporednih sezonah, od 2019/20 do 2022/23, je bila najboljša strelka prvenstva, najbolj impresivna je bila sezona 2021/22, ko se je podpisala kar pod 66 zadetkov. V zadnji sezoni je nosila dres Slavie iz Prage, pred sezono pa je okrepila serijske slovenske prvakinje iz Murske Sobote.

Ana Milović v dresu slovenske reprezentance. FOTO: NZS icon-expand

Nogometašice ŽNK Mura Nona so v zadnjem krogu z 8:0 premagale ŽNK Cerklje in prišle do pete zmage na šestih tekmah v letošnji sezoni. Ponovno se je dvakrat med strelke vpisala Ana Milović, ki je v letošnji sezoni na šestih tekmah dosegla že, reci in piši, dvajset zadetkov. Napadalka "čarno-bejlih" je zdaj zgolj še tri zadetke oddaljena od meje 300 zadetkov v ženski nogometni eliti. Več zadetkov od nje so doslej zabile zgolj tri nogometašice. Na vrhu je še vedno Tjaša Tibaut, ki je dosegla 338 zadetkov, na drugem mestu je trenutno poškodovana kapetanka Murašic Špela Kolbl, na tretjem mestu pa Tanja Vrabel s 307 zadetki.

"Znamka 300 zadetkov je nekaj posebnega. Ko bom uspela doseči ta mejnik, mi bo to veliko pomenilo, tudi zato, ker je to pred mano uspelo zgolj trem nogometašicam. Biti ena izmed njih je velika stvar. To je zgolj dokaz in potrditev trdega dela skozi leta. Seveda pa je v prvem planu vedno ekipni uspeh, šele potem pridejo individualni dosežki," za uradno klubsko spletno stran pravi Ana Milović, ki si s soigralkami letos želi poseči po dvojni kroni, ob zdajšnjem tempu doseganja zadetkov pa bi se že letos lahko povzpela na drugo ali celo prvo mesto strelk v zgodovini 1. SŽNL.

Ana Milović je pred začetkom sezone okrepila klub iz Murske Sobote. FOTO: ŽNK Mura Nona icon-expand

"V Fazaneriji sem se odlično znašla. Ekipa me je odlično sprejela in mislim, da se to odraža tudi na igrišču, kjer izgledamo zelo dobro. Že prej sem vedela, da prihajam v dober, organiziran klub, kar se je v tem času, ko sem tukaj, zgolj še potrdilo," za klubsko spletno stran pravi napadalka čarno-bejlih, ki je s soigralkami dobila nasprotnice v drugem krogu UEFA Women's Europa Cup.