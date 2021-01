Znan spored EP do 21 let: Slovenija za uvod v Mariboru proti Španiji

Slovenski nogometaši se nadejajo, da jim lahko uspe priti do presenečenje in uvrstitve v četrtino finala.

IzbranciMilenka Ačimovića bodo nato 27. marca ob 18.00 v Celju igrali proti Češki, zadnja tekma slovenske reprezentance v skupinskem delu pa bo 30. marca ob 21.00 v Mariboru proti Italiji.

Maribor bo poleg tega v skupinskem delu gostil še tekmo med Španijo in Italijo, Celje pa dvoboja med Češko in Italijo ter Španijo in Češko. Zanimivo bo tudi v Kopru in Ljubljani, kjer bodo tekme skupine D, v kateri so reprezentance Portugalske, Anglije, Hrvaške in Švice.